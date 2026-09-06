Crans-Montana, una settantina di richieste per la fondazione di aiuto alle vittime

La Fondazione è stata istituita il 27 marzo su iniziativa del Canton Vallese a favore delle vittime del rogo, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Beloved dispone di donazioni o promesse di donazioni per un totale di 24 milioni di franchi provenienti dai Cantoni Vallese e Vaud, dal Comune di Crans-Montana e da donatori privati.

«Ci occupiamo di interventi riabilitativi che contribuiranno al recupero o al reinserimento dei pazienti», spiega l'ex consigliera federale Doris Leuthard, presidente della fondazione, intervistata anch'essa dal domenicale romando.