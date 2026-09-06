Attacco hacker all'hotel, allertati circa 10'000 clienti

Non è ancora chiaro chi ci sia dietro l'attacco. Züllig è però certo che il mittente provenga dall'estero. Secondo il proprietario dell'hotel, gli autori sarebbero gli stessi di altri attacchi a hotel. Dovrebbe esserci un collegamento con un attacco hacker a un fornitore di servizi IT austriaco. Anche lo Schweizerhof è collegato a questo sistema tramite una piattaforma di prenotazione.