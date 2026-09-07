Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Al momento del collaudo, l'umore cambia radicalmente: «Ho chiamato mio fratello, lui ha risposto con la voce un po' così», ci racconta, «“Ah, ma sei tu”, mi ha detto, “Ma che numero è? Sul telefono mi usciva scritto Centro Feng Shui...”. Io sono caduta dalle nuvole, mi avevano dato un numero di qualcun altro?»

Una rapida ricerca, dando in pasto il numero a Google, porta proprio a quel risultato e a quel centro, con sede nella Svizzera interna: «Ero arrabbiatissima», conferma. Rientrata in filiale cerca di farsi cambiare numero, gliene propongono altri due - sempre con le ultime quattro cifre uguali - e la prova di Google è impietosa: «Anche quelli risultavano già collegati con delle aziende svizzere.».