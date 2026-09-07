Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
La singolare (dis)avventura di una lettrice in cerca di un nuovo numero mobile impossibile da dimenticare. Le spiegazioni di Swisscom.
Era soddisfatta Lisa* uscendo dal negozio Swisscom, anche se aveva speso 200 franchi per accaparrarsi il suo nuovo numero.
«Per motivi privati volevo disfarmi di quello vecchio e trovarne uno con le ultime quattro cifre uguali», ci racconta. Un “vezzo” per il quale Swisscom chiede un corrispettivo di 200 franchi. Ma a lei andava bene così. Quindi: detto, pagato e fatto.
Al momento del collaudo, l'umore cambia radicalmente: «Ho chiamato mio fratello, lui ha risposto con la voce un po' così», ci racconta, «“Ah, ma sei tu”, mi ha detto, “Ma che numero è? Sul telefono mi usciva scritto Centro Feng Shui...”. Io sono caduta dalle nuvole, mi avevano dato un numero di qualcun altro?»
Una rapida ricerca, dando in pasto il numero a Google, porta proprio a quel risultato e a quel centro, con sede nella Svizzera interna: «Ero arrabbiatissima», conferma. Rientrata in filiale cerca di farsi cambiare numero, gliene propongono altri due - sempre con le ultime quattro cifre uguali - e la prova di Google è impietosa: «Anche quelli risultavano già collegati con delle aziende svizzere.».
La delusione è forte e porta a una scelta definitiva: «Me ne sono andata. Mi rivolgerò a un'altra compagnia telefonica».
Ma come è potuta capitare una cosa del genere e cosa è successo esattamente? Abbiamo contattato Swisscom per fare un po' di chiarezza.
Innanzitutto sulla “vita” di un numero mobile, una volta chiuso il contratto che fine fa? Generalmente rimane inattivo per una durata di tempo variabile (minimo 4 mesi per quelli postpaid e 18 mesi per quelli prepaid). In teoria perché, come ci conferma Swisscom, «nella pratica questi lassi di tempo sono praticamente sempre più estesi».
Prima di rimetterli in circolazione, e quindi in vendita, viene effettuata una serie di ricerche per garantire che non vengano più associati ad altri. Vengono controllati i sistemi interni e gli elenchi telefonici online che fanno riferimento a Swisscom (come Localsearch).
Per quanto riguarda Google, come è capitato alla signora, e altri sistemi, non c'è però niente da fare, in quanto «esulano dal nostro ambito di competenza e non abbiamo influenza sui loro processi, rispettivamente sulla qualità dei dati», spiega la compagnia.
Nel caso di Lisa, quindi, è probabile che a “scattare” sia stato proprio un database esterno (con buona probabilità proprio Google, anche se i servizi di questo tipo sono diversi a seconda del sistema operativo e/o modello dello smartphone).
«Un Top-Number, come quello da lei scelto, ha un costo di partenza di 200 franchi», ci conferma Swisscom, «la cifra può aumentare in base alla combinazione che viene scelta». Unico limite - ovviamente - è che il numero in questione sia disponibile.
Nel caso qualcuno riscontrasse una problematica analoga a quella di cui sopra «offriamo al cliente la possibilità di scegliere un nuovo numero e cambiarlo gratuitamente, senza spese», conclude l'azienda.
*vero nome noto alla redazione