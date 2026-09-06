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Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea

La squadra di Croci-Torti va sotto, poi cambia marcia e firma la sesta vittoria consecutiva in Super League.
Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea
La squadra di Croci-Torti va sotto, poi cambia marcia e firma la sesta vittoria consecutiva in Super League.
Super League06.09.2026
Sion
3 - 2
Thun
Super League06.09.2026
Basilea
1 - 3
Lugano
Super League06.09.2026
Servette
0 - 2
S.Gallo
CALCIO: Risultati e classifiche

BASILEA - Il Lugano festeggia un clamoroso sei su sei in Super League. Nell'ultima partita in carriera della direttrice di gara Desirée Blanco - costretta a dire basta per problemi cardiaci - la truppa di Croci-Torti ha infatti ribaltato il Basilea in appena due minuti, andando a imporsi 3-1 al Sankt Jakob Park.

Da capolista, il Lugano è sceso in campo senza alcun timore reverenziale. La prima grossa occasione è arrivata sugli sviluppi di un mezzo pasticcio del rientrante Omlin, che si è incartato su Steffen: la successiva conclusione di Moncada, però, non ha trovato lo specchio della porta. La sfida è rimasta equilibrata e combattuta, senza però sbloccarsi. Anche perché le conclusioni di Celar da una parte e Dos Santos dall’altra si sono entrambe stampate sul palo. All’intervallo è così stato 0-0.

Nella ripresa Lichtsteiner ha provato a cambiare volto alla sua squadra, inserendo Shaqiri, Metinho e Salvi, con Omlin che evidentemente non era ancora pronto per giocare. E i cambi hanno pagato immediatamente: appena due minuti dopo, proprio Metinho ha firmato l’1-0 con un tap-in sugli sviluppi della bella azione costruita da Sow.

Il Lugano, però, non si è scomposto. Anzi. Una decina di minuti più tardi ha trovato l’1-1 con Cimignani, bravo a girare di sinistro un bel cross di Steffen alle spalle dell’incolpevole Salvi. E appena un minuto dopo è arrivato il clamoroso ribaltone. Protagonista, suo malgrado, ancora Salvi: il portiere, fuori area, ha regalato palla a Bislimi, che ha scartato il regalo e depositato in rete il 2-1. In un amen, il Lugano si è ritrovato davanti.

Da quel momento la squadra di Croci-Torti ha amministrato il vantaggio con la personalità della capolista. Ha rischiato grosso soltanto al 76', quando Otele ha colpito un clamoroso palo, ma ha poi chiuso definitivamente i conti con un’altra rete arrivata dalla panchina: assist di Pihlström e gol di Kendouci.

Il Lugano ha così centrato la sesta vittoria consecutiva in Super League e portato a 13 i risultati utili consecutivi dall’inizio della stagione in tutte le competizioni: 11 vittorie e 2 pareggi. Una macchina praticamente inarrestabile. Scusate se è poco.

BASILEA - LUGANO 1-3 (0-0)

Reti: 47' Metinho 1-0; 59' Cimignani 1-1; 61' Bislimi 1-2, 81' Kendouci 1-3

BASILEA - Omlin (46' Salvi); Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Vouilloz; Harder (46' Metinho), Omeragic; Thorell (46' Shaqiri), Sow (84' Malouda), Olaigbe (63' Otele); Celar.

LUGANO - von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Karimov, Dos Santos (79' Kendouci), Grgic, Bislimi (90' Ajdin), Cimignani (90' Carbone); Steffen (79' Pihlström), Moncada (63' Ajeti).

Ammoniti: 2' Moncada, 59' Cimignani, 70' Shaqiri, 72' Grgic, 85' Bislimi, 87' Pihlström

Le altre partite - Nelle altre sfide di giornata, la lanterna rossa Servette è stata sconfitta 2-0 in casa dal San Gallo. I biancoverdi hanno ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive grazie a una rete per tempo: Baldé al 6' e Scherrer al 50'.

A Sion, invece, è successo di tutto. Il Thun è passato in vantaggio con Bamert (10'), ma i vallesani hanno ribaltato il risultato grazie a Sow al 21' e Rrudhani al 53'. Quando il 2-2 di Fehr al 71' sembrava aver scritto la parola fine sulla sfida, ecco il colpo di scena: al 94' Lukembila ha trovato il gol del definitivo 3-2, regalando al Sion una vittoria incredibile all'ultimo respiro.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys715430261412
2Lugano51550014311
3Basilea6103121192
4S.Gallo61031212111
5Sion593021192
6Lucerna792321013-3
7Thun57212914-5
8Zurigo772141118-7
9Vaduz762051617-1
10FC Lausanne-Sport76133710-3
11Grasshopper65123914-5
12Servette6411448-4
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.09.2026 17:10
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