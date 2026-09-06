Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea
La squadra di Croci-Torti va sotto, poi cambia marcia e firma la sesta vittoria consecutiva in Super League.
La squadra di Croci-Torti va sotto, poi cambia marcia e firma la sesta vittoria consecutiva in Super League.
|1
|Anthony Racioppi
|14
|Numa Lavanchy
|5
|Noe Sow
|17
|Jan Kronig
|6
|Marquinhos Cipriano 78'
|88
|Ali Kabacalman
|77
|Donat Rrudhani 67'
|37
|Fode Sylla
|8
|Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira
|19
|Franck Surdez 66'
|13
|Winsley Boteli 66'
|7
|Ilyas Chouaref 66'
|9
|Josias Lukembila 67'
|33
|Rilind Nivokazi 66'
|10
|Benjamin Kololli
|21
|Liam Chipperfield
|22
|Adrien Llukes
|20
|Nias Hefti 78'
|12
|Francesco Ruberto
|55
|Lorenzo Villa
|Niklas Steffen
|1
|Fabio Fehr
|47
|Jan Bamert
|19
|Marco Buerki
|23
|46' Olivier Mambwa
|2
|Nils Reichmuth
|70
|46' Mattias Kaeit
|14
|60' Fabio Saiz
|8
|46' Dorian Derbaci
|21
|Brighton Labeau
|96
|78' Furkan Dursun
|9
|46' Justin Roth
|16
|Tim Spycher
|25
|Simon Lengen
|80
|Lucien Dahler
|37
|46' Nico Maier
|30
|78' Noah Christofferson
|26
|60' Nassim Zoukit
|13
|46' Tom Strannegard
|18
|Nicolas Buergy
|5
|6
|Keigo Tsunemoto
|18
|Asane Sow 84'
|55
|Akpe Victory
|1
|Jonas Omlin 46'
|44
|Jonas Harder 46'
|8
|Ludwig Thorell 46'
|3
|Nicolas Vouilloz
|4
|Becir Omeragic
|24
|Flavius Daniliuc
|11
|Kazeem Olaigbe 63'
|9
|Zan Celar
|17
|Aaron Malouda 84'
|5
|Metinho 46'
|14
|Andrej Bacanin
|7
|Philip Otele 63'
|27
|Kevin Rueegg
|13
|Mirko Salvi 46'
|37
|Giacomo Koloto
|41
|Jean Doucoure
|10
|Xherdan Shaqiri 46'
|63' Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
|Behruzjon Karimov
|2
|90' Uran Bislimi
|25
|79' Daniel Dos Santos
|27
|Anto Grgic
|8
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|Hannes Delcroix
|3
|79' Renato Steffen
|11
|David Von Ballmoos
|16
|90' Yanis Cimignani
|21
|Damian Kelvin
|4
|Joel Bichsel
|18
|90' Joao Victor Schlickmann Carbone
|44
|79' Elias Pihlstrom
|24
|63' Albian Ajeti
|9
|Felix Gebhard
|28
|Beckham Castro
|22
|90' Gjan Ajdin
|23
|79' Ahmed Kendouci
|14
|1
|Edvinas Gertmonas
|17
|Houboulang Mendes 69'
|4
|Steve Rouiller
|15
|Marco Burch
|18
|Bradley Mazikou
|8
|Timothe Cognat 45' +3
|6
|Pedro Naressi
|22
|Mathis Lambourde 70'
|9
|Miroslav Stevanovic
|77
|Tiemoko Ouattara 46'
|7
|Kingstone Mutandwa 79'
|44
|Louis Rieder
|34
|Teo Allix
|20
|Jarell Simo
|14
|Lilian Njoh 69'
|23
|Quentin Maceiras 70'
|37
|Sylvain Djoho
|90
|Samuel Mraz 79'
|28
|David Douline 45' +3
|27
|David Datro Fofana 46'
|Lawrence Ati Zigi
|1
|Colin Kleine-Bekel
|3
|Jozo Stanic
|4
|Chima Okoroji
|36
|Lukas Daschner
|10
|77' Hugo Vandermersch
|28
|63' Lukas Goertler
|16
|57' Carlo Boukhalfa
|11
|Mihailo Pjanovic
|64
|46' Christian Witzig
|7
|77' Aliou Balde
|14
|Lukas Watkowiak
|25
|46' Nevio Scherrer
|70
|77' Behar Neziri
|6
|57' Leon Frokaj
|20
|Enoch Owusu
|47
|Mostafa Heydari
|68
|77' Diego Besio
|31
|63' Joel Ruiz
|74
BASILEA - Il Lugano festeggia un clamoroso sei su sei in Super League. Nell'ultima partita in carriera della direttrice di gara Desirée Blanco - costretta a dire basta per problemi cardiaci - la truppa di Croci-Torti ha infatti ribaltato il Basilea in appena due minuti, andando a imporsi 3-1 al Sankt Jakob Park.
Da capolista, il Lugano è sceso in campo senza alcun timore reverenziale. La prima grossa occasione è arrivata sugli sviluppi di un mezzo pasticcio del rientrante Omlin, che si è incartato su Steffen: la successiva conclusione di Moncada, però, non ha trovato lo specchio della porta. La sfida è rimasta equilibrata e combattuta, senza però sbloccarsi. Anche perché le conclusioni di Celar da una parte e Dos Santos dall’altra si sono entrambe stampate sul palo. All’intervallo è così stato 0-0.
Nella ripresa Lichtsteiner ha provato a cambiare volto alla sua squadra, inserendo Shaqiri, Metinho e Salvi, con Omlin che evidentemente non era ancora pronto per giocare. E i cambi hanno pagato immediatamente: appena due minuti dopo, proprio Metinho ha firmato l’1-0 con un tap-in sugli sviluppi della bella azione costruita da Sow.
Il Lugano, però, non si è scomposto. Anzi. Una decina di minuti più tardi ha trovato l’1-1 con Cimignani, bravo a girare di sinistro un bel cross di Steffen alle spalle dell’incolpevole Salvi. E appena un minuto dopo è arrivato il clamoroso ribaltone. Protagonista, suo malgrado, ancora Salvi: il portiere, fuori area, ha regalato palla a Bislimi, che ha scartato il regalo e depositato in rete il 2-1. In un amen, il Lugano si è ritrovato davanti.
Da quel momento la squadra di Croci-Torti ha amministrato il vantaggio con la personalità della capolista. Ha rischiato grosso soltanto al 76', quando Otele ha colpito un clamoroso palo, ma ha poi chiuso definitivamente i conti con un’altra rete arrivata dalla panchina: assist di Pihlström e gol di Kendouci.
Il Lugano ha così centrato la sesta vittoria consecutiva in Super League e portato a 13 i risultati utili consecutivi dall’inizio della stagione in tutte le competizioni: 11 vittorie e 2 pareggi. Una macchina praticamente inarrestabile. Scusate se è poco.
BASILEA - LUGANO 1-3 (0-0)
Reti: 47' Metinho 1-0; 59' Cimignani 1-1; 61' Bislimi 1-2, 81' Kendouci 1-3
BASILEA - Omlin (46' Salvi); Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Vouilloz; Harder (46' Metinho), Omeragic; Thorell (46' Shaqiri), Sow (84' Malouda), Olaigbe (63' Otele); Celar.
LUGANO - von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Karimov, Dos Santos (79' Kendouci), Grgic, Bislimi (90' Ajdin), Cimignani (90' Carbone); Steffen (79' Pihlström), Moncada (63' Ajeti).
Ammoniti: 2' Moncada, 59' Cimignani, 70' Shaqiri, 72' Grgic, 85' Bislimi, 87' Pihlström
Le altre partite - Nelle altre sfide di giornata, la lanterna rossa Servette è stata sconfitta 2-0 in casa dal San Gallo. I biancoverdi hanno ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive grazie a una rete per tempo: Baldé al 6' e Scherrer al 50'.
A Sion, invece, è successo di tutto. Il Thun è passato in vantaggio con Bamert (10'), ma i vallesani hanno ribaltato il risultato grazie a Sow al 21' e Rrudhani al 53'. Quando il 2-2 di Fehr al 71' sembrava aver scritto la parola fine sulla sfida, ecco il colpo di scena: al 94' Lukembila ha trovato il gol del definitivo 3-2, regalando al Sion una vittoria incredibile all'ultimo respiro.
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐄𝐄𝐄 ⏰— FC Lugano (@FCLugano1908) September 6, 2026
Questo Lugano ci fa solo sognare!!!!! 🤍🖤 #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/W9owX7lCnP
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|7
|15
|4
|3
|0
|26
|14
|12
|2
|Lugano
|5
|15
|5
|0
|0
|14
|3
|11
|3
|Basilea
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|9
|2
|4
|S.Gallo
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|11
|1
|5
|Sion
|5
|9
|3
|0
|2
|11
|9
|2
|6
|Lucerna
|7
|9
|2
|3
|2
|10
|13
|-3
|7
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|8
|Zurigo
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|18
|-7
|9
|Vaduz
|7
|6
|2
|0
|5
|16
|17
|-1
|10
|FC Lausanne-Sport
|7
|6
|1
|3
|3
|7
|10
|-3
|11
|Grasshopper
|6
|5
|1
|2
|3
|9
|14
|-5
|12
|Servette
|6
|4
|1
|1
|4
|4
|8
|-4