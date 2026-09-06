Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea

Nella ripresa Lichtsteiner ha provato a cambiare volto alla sua squadra, inserendo Shaqiri, Metinho e Salvi, con Omlin che evidentemente non era ancora pronto per giocare. E i cambi hanno pagato immediatamente: appena due minuti dopo, proprio Metinho ha firmato l’1-0 con un tap-in sugli sviluppi della bella azione costruita da Sow.

Il Lugano, però, non si è scomposto. Anzi. Una decina di minuti più tardi ha trovato l’1-1 con Cimignani, bravo a girare di sinistro un bel cross di Steffen alle spalle dell’incolpevole Salvi. E appena un minuto dopo è arrivato il clamoroso ribaltone. Protagonista, suo malgrado, ancora Salvi: il portiere, fuori area, ha regalato palla a Bislimi, che ha scartato il regalo e depositato in rete il 2-1. In un amen, il Lugano si è ritrovato davanti.