Anomalie cardiache, Désirée Blanco annuncia il ritiro
La direttrice di gara dirigerà oggi la sua ultima partita di alto livello.
BERNA - Désirée Blanco mette fine alla sua carriera di arbitra di alto livello. A 43 anni dirigerà per l'ultima volta una partita domenica pomeriggio, in occasione dell'incontro tra Basilea e Lugano. Lo ha annunciato l'Associazione Svizzera di Football (ASF).
Blanco aveva inizialmente previsto di continuare fino alla fine della stagione, ma ha deciso di anticipare il ritiro per motivi di salute. Quattro anni fa le era stato impiantato un pacemaker e, durante un controllo cardiaco effettuato all'inizio di agosto, sono state rilevate delle anomalie.
«Questo mi ha portato a rivedere le mie priorità», ha dichiarato Blanco, precisando di sentirsi «fondamentalmente in buona salute».
Blanco arbitra partite di Challenge League dal 2022 e incontri di Super League dal 2024. Durante gli Europei femminili del 2025 in Svizzera ha inoltre diretto due partite.