Una vittoria che non cancella gli interrogativi

Nel secondo tempo il copione non è cambiato. Anzi. Il Kaufbeuren ha continuato a fare la partita, mentre i leventinesi hanno rischiato grosso in diverse occasioni. A tenere a galla l'Ambrì ci ha pensato Senn, bravo a mantenere almeno la parità. Poco incisivi anche in power play, i biancoblù hanno sprecato pure una situazione di 5 contro 3, chiudendo il secondo periodo ancora sul 2-2.

La svolta è arrivata nel terzo tempo, ancora in doppia superiorità numerica, dopo una scazzottata tra un tedesco e Jarventie. A firmare il gol del sorpasso è stato Schnarr, al terzo centro di questa preparazione, ben servito da capitan De Luca. Nel finale l'Ambrì ha poi chiuso i conti: prima il bel polsino di Bosson, quindi la rete a porta vuota di Joly per il definitivo 5-2.