Nürburgring, gara anomala per Marciello

Più complicate, invece, le qualifiche della domenica mattina. La media dei tempi ottenuti da Farfus, Dennis e Marciello, pari a 1:54.558, ha relegato la BMW M4 GT3 EVO #98 al ventiduesimo posto sulla griglia di partenza. L'equipaggio ha così affrontato le tre ore di gara con la necessità di recuperare terreno in un gruppo estremamente competitivo, caratterizzato da distacchi ridotti.

Dopo una buona partenza e alcune posizioni recuperate nelle fasi iniziali, la BMW #98 non è però riuscita a ritrovare il passo mostrato nelle prove libere. Con le possibilità di ottenere un risultato importante sempre più ridotte, ROWE Racing ha scelto una strategia alternativa, prolungando l'ultimo stint e posticipando il più possibile la sosta ancora da effettuare.