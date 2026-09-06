Nürburgring, gara anomala per Marciello
Dopo il miglior tempo nelle prove libere, la BMW #98 di ROWE Racing paga le qualifiche difficili e una strategia nel finale condizionata dalla mancata neutralizzazione.
Dopo il miglior tempo nelle prove libere, la BMW #98 di ROWE Racing paga le qualifiche difficili e una strategia nel finale condizionata dalla mancata neutralizzazione.
NÜRBURGRING - Il GT World Challenge Europe Endurance Cup è tornato al Nürburgring per il penultimo appuntamento della stagione 2026. Raffaele Marciello ha difeso i colori di ROWE Racing al volante della BMW M4 GT3 EVO #98, condivisa con Augusto Farfus e Jake Dennis, sullo stesso circuito dove l'equipaggio del team tedesco aveva conquistato la vittoria nella passata stagione.
Il weekend è iniziato nel migliore dei modi per Marciello, subito al comando nella prima sessione di prove libere del sabato. Il pilota svizzero ha fermato il cronometro sull'1:54.855, precedendo di 115 millesimi la McLaren #111 e confermando fin dalle prime battute la competitività sul giro secco della BMW di ROWE Racing.
Più complicate, invece, le qualifiche della domenica mattina. La media dei tempi ottenuti da Farfus, Dennis e Marciello, pari a 1:54.558, ha relegato la BMW M4 GT3 EVO #98 al ventiduesimo posto sulla griglia di partenza. L'equipaggio ha così affrontato le tre ore di gara con la necessità di recuperare terreno in un gruppo estremamente competitivo, caratterizzato da distacchi ridotti.
Dopo una buona partenza e alcune posizioni recuperate nelle fasi iniziali, la BMW #98 non è però riuscita a ritrovare il passo mostrato nelle prove libere. Con le possibilità di ottenere un risultato importante sempre più ridotte, ROWE Racing ha scelto una strategia alternativa, prolungando l'ultimo stint e posticipando il più possibile la sosta ancora da effettuare.
La strategia ha permesso a Marciello di salire temporaneamente al comando nelle battute finali, sebbene con un pit stop ancora da completare. ROWE Racing ha quindi continuato ad allungare lo stint, confidando in una Full Course Yellow o nell'ingresso della Safety Car. Una neutralizzazione avrebbe infatti consentito alla BMW #98 di effettuare la sosta perdendo meno tempo e di rientrare nella lotta per le posizioni di vertice.
La neutralizzazione sperata, però, non è arrivata e Marciello è stato costretto a rientrare ai box nel finale. La sosta ha vanificato le posizioni guadagnate grazie alla strategia e la BMW #98 ha concluso la 3 Ore del Nürburgring al trentottesimo posto assoluto, completando comunque 83 giri, lo stesso numero del vincitore.
Si è così chiuso un fine settimana iniziato con il miglior tempo nelle prove libere e diventato più difficile a partire dalle qualifiche. ROWE Racing ha provato fino alle battute conclusive a cambiare l'esito della gara con una strategia aggressiva, confidando in una neutralizzazione che non si è verificata. Marciello ha quindi lasciato il Nürburgring con un trentottesimo posto, dopo un weekend che nelle fasi iniziali aveva mostrato prospettive ben diverse.