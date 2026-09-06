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Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo

A Monza succede di tutto tra incidenti e la rimonta clamorosa del leader del Mondiale: il primo italiano a vincere sul circuito di casa da sessant'anni.
Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo
A Monza succede di tutto tra incidenti e la rimonta clamorosa del leader del Mondiale: il primo italiano a vincere sul circuito di casa da sessant'anni.
SPORT: Risultati e classifiche

MONZA - Sessant'anni dopo Ludovico Scarfiotti, un italiano torna a trionfare a Monza. E lo fa al termine di un Gran Premio semplicemente clamoroso.

Sì, perché Kimi Antonelli (chi se non lui) è partito dalla 19esima posizione. Un posto in ultima fila, figlio della rottura del motore durante le qualifiche, che sembrava poter compromettere tutto. E invece ha avuto l'effetto opposto, galvanizzando il leader del Mondiale.

FORMULA 1
A Monza arriva la prima pole in carriera per Gasly

Il giovane italiano è rientrato presto in corsa anche grazie alla lunga interruzione provocata dall'incidente di Charles Leclerc al terzo giro. Da quel momento ha dato il via a una rimonta furiosa, recuperando posizione dopo posizione, fino alla sfida decisiva con il compagno di squadra George Russell.

Una lunga battaglia, poi il sorpasso a tre tornate dalla bandiera a scacchi. Antonelli ha preso il comando e, da lì in avanti, ha controllato la corsa senza più tremare, firmando un'impresa destinata a entrare nella storia.

E già prima, come detto, era successo di tutto, con Charles Leclerc protagonista suo malgrado. Il monegasco aveva dapprima spinto il compagno di squadra Lewis Hamilton nella ghiaia alla prima chicane, per poi perdere il controllo della sua monoposto in piena Parabolica al termine del secondo giro. L'incidente ha provocato l'interruzione del Gran Premio al terzo passaggio.

Tornando alla classifica finale, alle spalle del duo McLaren si è piazzato un buon Max Verstappen. Il poleman Pierre Gasly, invece, ha dovuto accontentarsi della settima posizione. Davanti a lui, nell'ordine, Lando Norris, Oscar Piastri e il "sopravvissuto" Lewis Hamilton.

Ma oggi a Monza non ha vinto soltanto un pilota. Ha vinto la storia. Sessant'anni dopo Scarfiotti, un italiano è tornato a prendersi il Tempio della Velocità, partendo 19esimo e lasciandosi tutti alle spalle. Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia e ha ulteriormente allungato nella classifica mondiale, dove ora vanta 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell.

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