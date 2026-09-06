Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo

Ma oggi a Monza non ha vinto soltanto un pilota. Ha vinto la storia. Sessant'anni dopo Scarfiotti, un italiano è tornato a prendersi il Tempio della Velocità, partendo 19esimo e lasciandosi tutti alle spalle. Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia e ha ulteriormente allungato nella classifica mondiale, dove ora vanta 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell.