"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

«Per questo motivo - prosegue Ambrosini - è fondamentale che le startup si presentino al mercato in modo strutturato e credibile: occorre lavorare sulla formazione degli imprenditori, dotarli di conoscenze e strumenti strategici, e aiutarli a costruire argomentazioni solide, ad esempio attraverso la presenza di un team forte, brevetti, primi clienti o una chiara visione del potenziale di mercato. Solo così si può ridurre il rischio percepito e aumentare le possibilità di successo». «Il nostro ruolo - conclude - è proprio quello di accompagnare le startup in questo percorso, fornendo supporto formativo (con l’acceleratore Boldbrain Startup Challenge) e strategico (presso il nostro Tecnopolo Ticino) per consolidare la loro credibilità e facilitare l'ingresso nel mercato».

«Spesso senza garanzie o bilanci consolidati»

Le sue parole trovano conferma in quelle di Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese (ABT): «Parto dal presupposto che ogni caso va esaminato separatamente e che ogni banca ha la sua autonomia decisionale. Le startup, per loro natura, sono società neocostituite o in fase embrionale, spesso senza garanzie o bilanci consolidati. Questo rende difficile per le banche concedere loro credito, perché il finanziamento iniziale di solito avviene tramite mezzi propri o venture capital, cioè capitale a rischio, e non attraverso il credito bancario tradizionale».