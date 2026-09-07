Sergio Savoia torna in politica

«Caro Sergio, benvenuto nella grande famiglia di Avanti con Ticino&Lavoro! Siamo felici che tu abbia scelto di tornare in politica e ancora più felici che tu abbia scelto di farlo insieme a noi», si legge nel messaggio di benvenuto. Nel testo viene sottolineato anche il rapporto personale che unisce i firmatari al nuovo compagno di percorso: «Ci lega anche un'amicizia fatta di stima, confronto, risate e qualche discussione. Ed è bello ritrovarsi oggi dalla stessa parte, con la voglia di dare una mano e con il coraggio di cambiare».

La discesa in campo di Savoia avviene in vista delle elezioni cantonali del prossimo anno. «C'è tanto da fare per questo nostro fantastico Cantone. Da oggi lo facciamo insieme», concludono Mirante, Albertini e Roncelli. «Bentornato Sergio. E Avanti!».