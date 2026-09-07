Il nuovo serbatoio Bella Cima

Grazie a questa realizzazione, la gestione dell’acqua potabile sarà più sicura, efficiente e sostenibile, portando benefici concreti alla popolazione e a tutto il comprensorio.

Per l’occasione, i parcheggi saranno disponibili presso il Campo Sportivo di Via Baranella 5, con un servizio navetta che collegherà i partecipanti a Bella Cima. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale.