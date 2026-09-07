Il nuovo serbatoio Bella Cima
L’infrastruttura garantirà maggiore affidabilità e sostenibilità all’approvvigionamento idrico di Stabio e dintorni.
L’infrastruttura garantirà maggiore affidabilità e sostenibilità all’approvvigionamento idrico di Stabio e dintorni.
STABIO - Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle 10.30, sarà inaugurato il nuovo serbatoio Bella Cima, un’infrastruttura strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico a Stabio.
Il serbatoio è stato progettato per aumentare l’affidabilità della rete idrica, soprattutto durante periodi di siccità, picchi di consumo o situazioni di emergenza. L’opera si inserisce nel progetto ARM – Acquedotto Regionale del Mendrisiotto, che mira a rafforzare e interconnettere le reti idriche dell’area.
Grazie a questa realizzazione, la gestione dell’acqua potabile sarà più sicura, efficiente e sostenibile, portando benefici concreti alla popolazione e a tutto il comprensorio.
Per l’occasione, i parcheggi saranno disponibili presso il Campo Sportivo di Via Baranella 5, con un servizio navetta che collegherà i partecipanti a Bella Cima. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale.