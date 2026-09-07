"Emergenza Terra" racconta la grande trasformazione
Fino a dicembre una serie di incontri dedicati a "La grande trasformazione"
MENDRISIO - Prenderà il via il 16 settembre l'edizione 2026 di "Emergenza Terra", il ciclo di incontri promosso dal Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI, quest'anno dedicato al tema "La grande trasformazione. Ecologia e società nell'Antropocene". Il titolo ha un doppio significato: da un lato il mutamento irreversibile che il mondo attraverserà nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico, dall'altro la trasformazione profonda che la società deve mettere in opera per affrontare la nuova realtà a tutti i livelli, da quello socioeconomico a quello energetico, politico, valoriale e cognitivo.
Serve, spiegano i promotori, «un cambiamento capace di generare nuovi modi di produrre, costruire, trasportare, consumare e ridistribuire le risorse, ripensare il rapporto tra societa' e natura e immaginare nuove forme di convivenza e responsabilità condivisa».
Il programma
Il ciclo si apre mercoledì 16 settembre con una serata cinematografica: alle 20.45 l'introduzione con e a cura di Stefano Knuchel, direttore di Locarno Factory, e alle 21 la proiezione di "Don't let the sun" (2025) di Jacqueline Zund, in collaborazione con il Locarno Film Festival.
Mercoledì 23 settembre (18.30) Annalisa Manera, professoressa di sicurezza nucleare e fluidi multifase, affronta il tema "Energia nucleare e decarbonizzazione. Tra miti e realtà". Martedì 6 ottobre (18.30) tocca allo spettacolo "Tropico Mediterraneo", con e di Stefano Liberti, giornalista e scrittore, accompagnato dal compositore e violoncellista Pasquale Filastò e dal fisarmonicista Alessio Potestà, in collaborazione con L'Uomo e il Clima.
Mercoledì 21 ottobre (18.30) la filosofa Paola Giacomoni propone "Per un'alleanza con la Natura e con la Terra. Un'analisi filosofica". Martedì 24 novembre (18.30) Enrico Giovannini, professore di statistica economica e di analisi e politiche per lo sviluppo sostenibile, si interroga su "Trasformare il mondo per uno sviluppo sostenibile: utopia o dovere?". Chiusura mercoledì 9 dicembre (18.30) con l'epidemiologo Paolo Vineis e Luca Savarino, professore di bioetica, su "Come sopravvivere alla crisi ambientale. Salute e disuguaglianze".
Conferenze e spettacolo si tengono al Campus SUPSI di Mendrisio (via Flora Ruchat-Roncati 15). La serata cinematografica è prevista sul piazzale davanti all'ingresso del Campus e, in caso di maltempo, si sposterà al cinema Multisala Teatro, in via Vincenzo Vela 21 a Mendrisio.
L'ingresso è aperto a tutte e tutti, gratuito, su registrazione. Dettagli e iscrizioni agli appuntamenti sul sito www.supsi.ch/go/emergenza-terra.