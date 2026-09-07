"Emergenza Terra" racconta la grande trasformazione

Il programma

Il ciclo si apre mercoledì 16 settembre con una serata cinematografica: alle 20.45 l'introduzione con e a cura di Stefano Knuchel, direttore di Locarno Factory, e alle 21 la proiezione di "Don't let the sun" (2025) di Jacqueline Zund, in collaborazione con il Locarno Film Festival.

Mercoledì 23 settembre (18.30) Annalisa Manera, professoressa di sicurezza nucleare e fluidi multifase, affronta il tema "Energia nucleare e decarbonizzazione. Tra miti e realtà". Martedì 6 ottobre (18.30) tocca allo spettacolo "Tropico Mediterraneo", con e di Stefano Liberti, giornalista e scrittore, accompagnato dal compositore e violoncellista Pasquale Filastò e dal fisarmonicista Alessio Potestà, in collaborazione con L'Uomo e il Clima.