Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Ci sono trucchi per non restare ingabbiati in questa "trappola"?

«Il telefonino ti dà la possibilità di impostare il tempo giornaliero che vuoi dedicare ai social ad esempio. Io consiglio di leggere un libro. Oppure di uscire di casa. Perché stare a casa è forse la cosa che più ti motiva ad aprire i social. Pensate che quando mi lavo i denti, per non annoiarmi, apro TikTok o Instagram. Gli escamotage ci sono. Ma devi essere prima consapevole di essere dipendente da queste piattaforme».

Le proiezioni indicano che le prossime generazioni avranno deficit di concentrazione e di attenzione. E che faranno fatica ad avere uno spirito critico.

«La colpa non sarà tanto dei social quanto dell'intelligenza artificiale. Per me è deleteria. Ti fa sembrare tutto facile. E non sai più cosa è vero e cosa no. Tra l'altro non migliora l'aspetto climatico. Cerco di usarla meno. Anche per preservare il mio cervello. A qualcuno forse fa comodo avere una popolazione che rimane ignorante o pigra. Così la si può manipolare».