Mario Padula ha assunto la direzione dell’Istituto di ricerche economiche dell’USI

«Vorrei ringraziare anzitutto chi mi ha preceduto, il professor Mario Jametti, in un incarico tanto esaltante quanto impegnativo, per il ruolo che l’IRE ha svolto a favore dell’economia e delle istituzioni del Canton Ticino. È un ruolo che va consolidato e rafforzato», ha commentato Padula.

«Nell’IRE, e nell’Università della Svizzera italiana, che resta e dovrà restare il primo e imprescindibile presidio all’identità culturale del Paese, risiedono le competenze necessarie per cogliere le sfide della complessità che questi tempi ci riservano. Le società che invecchiano, i cambiamenti climatici, ma anche le conseguenti trasformazioni del tessuto economico e sociale e le connesse politiche pubbliche che le affrontano saranno oggetto dell’analisi delle ricercatrici e dei ricercatori dell’IRE con uno sguardo attento alle dinamiche del territorio e sempre ricordando che, parafrasando Leonardo Da Vinci, non c’è buona pratica senza buona teoria».