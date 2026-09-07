Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Nel 2027 l'inizio dei lavori principali, nel 2035 il progetto finito

Alla luce dello stato di avanzamento delle attività, RTTL SA può dunque confermare sia l’avvio dei lavori principali nel corso del primo semestre del 2027 sia l’ambiziosa programmazione generale. La durata complessiva della fase realizzativa è stimata in circa otto anni, con l'obiettivo di mettere in esercizio la rete nel corso del 2035.

In vista dell'inizio della fase realizzativa, RTTL SA ha già avviato i contatti con le autorità dei Comuni interessati per assicurare un'informazione preventiva e puntuale alla popolazione. In accordo con i Municipi di Bioggio e Manno sono state organizzate le prime due serate informative, previste il 15 settembre a Bioggio e il 6 ottobre a Manno. Gli incontri permetteranno di presentare lo stato di avanzamento del progetto e informare sui prossimi passi e sulle attività di cantiere.