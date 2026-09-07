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Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Negli ultimi mesi il progetto ha fatto numerosi passi avanti. Tanto che a fine ottobre prenderanno il via i lavori preliminari sulla tratta Bioggio-Manno.
Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
Rete Tram Treno del Luganese
Fonte Rete Tram-Treno del Luganese
elaborata da Cronaca Ticino
Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
Negli ultimi mesi il progetto ha fatto numerosi passi avanti. Tanto che a fine ottobre prenderanno il via i lavori preliminari sulla tratta Bioggio-Manno.

LUGANO - A quasi tre anni dalla costituzione di RTTL SA, il progetto della Rete Tram-Treno del Luganese si prepara finalmente a entrare nella fase realizzativa. Le attività di progettazione procedono secondo programma, con mandati assegnati per quasi 50 milioni di franchi.

A fine ottobre prenderanno il via i lavori preliminari sulla tratta Bioggio-Manno. Confermati anche l’avvio dei lavori principali nel corso del primo semestre 2027 e l’obiettivo della messa in esercizio della nuova rete nel corso del 2035.

A dodici mesi dall’ultimo aggiornamento pubblico, RTTL SA ha fatto oggi il punto sullo stato di avanzamento del progetto Rete Tram-Treno del Luganese, illustrando, per il tramite del Direttore Alberto Del Col, quanto realizzato nell’ultimo anno e i prossimi passi che porteranno, ormai nell’arco di poche settimane, all’apertura dei primi cantieri.

Un percorso travagliato
Dopo un percorso lungo e complesso, segnato negli anni anche da rallentamenti di natura procedurale, il progetto è infatti entrato in una nuova fase. Decisiva in tal senso la data del 25 giugno scorso, quando il Tribunale federale (TF) ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo presentata con l’unico ricorso inoltrato al TF, come spiegato da Diego Rodoni, Direttore della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, intervenuto alla conferenza stampa odierna. Con tale decisione è divenuta esecutiva la decisione di approvazione dei piani datata 7 marzo 2023, consolidando le condizioni quadro per procedere con l’avvio della fase realizzativa.

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«Numerosi passi avanti»
Negli ultimi mesi, come illustrato dall’Ing. A. Del Col, il progetto ha compiuto numerosi passi concreti. Ad oggi sono stati deliberati complessivamente dieci mandati di progettazione esecutiva, per un importo di 44.8 milioni di franchi. La scelta di suddividere le attività in pacchetti tematici si è dimostrata efficace e ha permesso di coinvolgere ben 25 diversi uffici di progettazione.

Parallelamente sono già state avviate le procedure di appalto per la realizzazione delle prime opere e sono state effettuate le prime aggiudicazioni. L’inizio dei lavori preliminari è previsto per la fine del mese di ottobre 2026 e riguarderà la realizzazione dei muri di controriva sulla tratta Manno-Bioggio.

Saranno i primi segni tangibili che il tram-treno sta prendendo concretamente forma sul territorio, diventando progressivamente visibile e concreto anche per la popolazione.

Il tutto in attesa dell’inizio vero e proprio dei lavori delle opere principali, a partire dalla Galleria di Breganzona, lunga oltre 2 km che permetterà di collegare Bioggio al centro di Lugano in soli 7 minuti.

Nel 2027 l'inizio dei lavori principali, nel 2035 il progetto finito
Alla luce dello stato di avanzamento delle attività, RTTL SA può dunque confermare sia l’avvio dei lavori principali nel corso del primo semestre del 2027 sia l’ambiziosa programmazione generale. La durata complessiva della fase realizzativa è stimata in circa otto anni, con l'obiettivo di mettere in esercizio la rete nel corso del 2035.

In vista dell'inizio della fase realizzativa, RTTL SA ha già avviato i contatti con le autorità dei Comuni interessati per assicurare un'informazione preventiva e puntuale alla popolazione. In accordo con i Municipi di Bioggio e Manno sono state organizzate le prime due serate informative, previste il 15 settembre a Bioggio e il 6 ottobre a Manno. Gli incontri permetteranno di presentare lo stato di avanzamento del progetto e informare sui prossimi passi e sulle attività di cantiere.

Con l'apertura dei primi cantieri, la Rete Tram-Treno del Luganese entra così in una fase nuova: dopo anni di pianificazione e procedure, il progetto comincerà concretamente a diventare realtà sul territorio.

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