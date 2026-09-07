La World Press Photo Exhibition fa ritorno a SpazioReale
La mostra internazionale porta in Ticino storie di attualità e diritti umani attraverso le immagini migliori del fotogiornalismo mondiale.
La mostra internazionale porta in Ticino storie di attualità e diritti umani attraverso le immagini migliori del fotogiornalismo mondiale.
MONTE CARASSO - La World Press Photo Exhibition 2026 torna a SpazioReale, all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, dove sarà visitabile dall’11 settembre al 4 ottobre. La mostra itinerante, ospitata ogni anno in oltre 60 sedi nel mondo, presenta le immagini premiate alla 69ª edizione del World Press Photo Contest, offrendo uno sguardo su conflitti, migrazioni, crisi umanitarie e ambientali, tensioni sociali e politiche, ma anche su storie di resistenza, dignità e ricostruzione.
All’edizione 2026 sono state candidate 57’376 fotografie di 3’747 fotografi provenienti da 141 Paesi. Il premio World Press Photo of the Year è stato assegnato a Carol Guzy per Separated by ICE, scattata il 26 agosto 2025 a New York. L’immagine documenta l’arresto di Luis, migrante ecuadoriano e padre di tre figli, da parte degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement dopo un’udienza al tribunale per l’immigrazione e mostra le conseguenze umane della separazione familiare.
Tra le finaliste figurano Aid Emergency in Gaza di Saber Nuraldin, che ritrae alcuni palestinesi mentre cercano di raggiungere un camion di aiuti per procurarsi farina nella Striscia di Gaza, e The Trials of the Achi Women di Victor J. Blue. Quest’ultima racconta il percorso giudiziario delle donne Maya Achi vittime di violenza sessuale durante la guerra civile guatemalteca e documenta il giorno della condanna a 40 anni di carcere di tre ex pattugliatori della difesa civile per stupro e crimini contro l’umanità.
L’apertura della mostra sarà accompagnata venerdì 11 settembre alle 20.45 dall’evento Porte aperte sul cinema dal mondo, organizzato in collaborazione con Open Doors del Locarno Film Festival. Nella corte dell’Antico Convento sarà proiettato gratuitamente The Orphanage (Parwareshgah), film del 2019 della regista afghana Shahrbanoo Sadat. Ambientato alla fine degli anni Ottanta, segue il quindicenne Qodrat, appassionato di Bollywood, dalle strade di Kabul a un orfanotrofio sovietico, mentre la situazione politica afghana precipita.
Il film sarà proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano ed è consigliato dai 10 anni. In caso di maltempo la proiezione si terrà nel Salone del convento. Le classi scolastiche potranno visitare gratuitamente la World Press Photo Exhibition. L’11 settembre, dalle 13.30 alle 15.30, Emmy Dexel, Communication Director di World Press Photo, sarà inoltre presente a SpazioReale per interviste e preview della mostra.