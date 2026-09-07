La World Press Photo Exhibition fa ritorno a SpazioReale

MONTE CARASSO - La World Press Photo Exhibition 2026 torna a SpazioReale, all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, dove sarà visitabile dall’11 settembre al 4 ottobre. La mostra itinerante, ospitata ogni anno in oltre 60 sedi nel mondo, presenta le immagini premiate alla 69ª edizione del World Press Photo Contest, offrendo uno sguardo su conflitti, migrazioni, crisi umanitarie e ambientali, tensioni sociali e politiche, ma anche su storie di resistenza, dignità e ricostruzione.