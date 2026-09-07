Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

La World Press Photo Exhibition fa ritorno a SpazioReale

La mostra internazionale porta in Ticino storie di attualità e diritti umani attraverso le immagini migliori del fotogiornalismo mondiale.
La World Press Photo Exhibition fa ritorno a SpazioReale
AsiaPacificAndOceania-SIN-Rob G. Green-National Geographic Society-Henry Luce Foundation
Fonte Municipio Bellinzona
elaborata da Redazione
La World Press Photo Exhibition fa ritorno a SpazioReale
La mostra internazionale porta in Ticino storie di attualità e diritti umani attraverso le immagini migliori del fotogiornalismo mondiale.

MONTE CARASSO - La World Press Photo Exhibition 2026 torna a SpazioReale, all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, dove sarà visitabile dall’11 settembre al 4 ottobre. La mostra itinerante, ospitata ogni anno in oltre 60 sedi nel mondo, presenta le immagini premiate alla 69ª edizione del World Press Photo Contest, offrendo uno sguardo su conflitti, migrazioni, crisi umanitarie e ambientali, tensioni sociali e politiche, ma anche su storie di resistenza, dignità e ricostruzione.

All’edizione 2026 sono state candidate 57’376 fotografie di 3’747 fotografi provenienti da 141 Paesi. Il premio World Press Photo of the Year è stato assegnato a Carol Guzy per Separated by ICE, scattata il 26 agosto 2025 a New York. L’immagine documenta l’arresto di Luis, migrante ecuadoriano e padre di tre figli, da parte degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement dopo un’udienza al tribunale per l’immigrazione e mostra le conseguenze umane della separazione familiare.

Tra le finaliste figurano Aid Emergency in Gaza di Saber Nuraldin, che ritrae alcuni palestinesi mentre cercano di raggiungere un camion di aiuti per procurarsi farina nella Striscia di Gaza, e The Trials of the Achi Women di Victor J. Blue. Quest’ultima racconta il percorso giudiziario delle donne Maya Achi vittime di violenza sessuale durante la guerra civile guatemalteca e documenta il giorno della condanna a 40 anni di carcere di tre ex pattugliatori della difesa civile per stupro e crimini contro l’umanità.

L’apertura della mostra sarà accompagnata venerdì 11 settembre alle 20.45 dall’evento Porte aperte sul cinema dal mondo, organizzato in collaborazione con Open Doors del Locarno Film Festival. Nella corte dell’Antico Convento sarà proiettato gratuitamente The Orphanage (Parwareshgah), film del 2019 della regista afghana Shahrbanoo Sadat. Ambientato alla fine degli anni Ottanta, segue il quindicenne Qodrat, appassionato di Bollywood, dalle strade di Kabul a un orfanotrofio sovietico, mentre la situazione politica afghana precipita.

Il film sarà proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano ed è consigliato dai 10 anni. In caso di maltempo la proiezione si terrà nel Salone del convento. Le classi scolastiche potranno visitare gratuitamente la World Press Photo Exhibition. L’11 settembre, dalle 13.30 alle 15.30, Emmy Dexel, Communication Director di World Press Photo, sarà inoltre presente a SpazioReale per interviste e preview della mostra.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
mostra fotograficaworld press photo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
2 gior
34
97

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
1 gior
28
58

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
7 ore
16
32

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
7 ore
19
45

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
3 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
3 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
2 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
7 ore
15
48

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
1 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
2 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
16

C'è un nuovo milionario

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
91

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
2 gior
43
124

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
1 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
2 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
19 ore
20
96

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
4 ore
53
126

Sergio Savoia torna in politica

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
2 gior
10
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
26
25

«I biglietti più economici non bastano»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
2 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
63

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
48

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
2 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
2 gior
15
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
4 ore
5
36

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
14 ore
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
31

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
60
167

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
2 gior
5
16

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
1 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 ore
15

Spara al cervo... ma era un cavallo

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
22 ore
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
21 ore

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
4 gior
229
350

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
22 ore
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
42

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
1 gior
9
26

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
1 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

ULTIME NOTIZIE TICINO
Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
LIVE
GIORNICO
8 min

Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto

Apprendisti ICT premiati, quattro ticinesi qualificati agli SwissSkills
LIVE
CANTONE
42 min

Apprendisti ICT premiati, quattro ticinesi qualificati agli SwissSkills

Settembre? È il mese dell'ambiente
LIVE
COLLINA D'ORO
1 ora

Settembre? È il mese dell'ambiente

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 ora
2
38

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Festa patronale a Caviano, una giornata che riunisce la comunità
LIVE
GAMBAROGNO
1 ora
3

Festa patronale a Caviano, una giornata che riunisce la comunità

Sciopero ferroviario in Italia, possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino
LIVE
CANTONE
2 ore
1
5

Sciopero ferroviario in Italia, possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino

Mario Padula ha assunto la direzione dell’Istituto di ricerche economiche dell’USI
LIVE
CANTONE
3 ore
8

Mario Padula ha assunto la direzione dell’Istituto di ricerche economiche dell’USI

"Emergenza Terra" racconta la grande trasformazione
LIVE
MENDRISIO
3 ore
7

"Emergenza Terra" racconta la grande trasformazione

Il nuovo serbatoio Bella Cima
LIVE
STABIO
3 ore
1

Il nuovo serbatoio Bella Cima

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
4 ore

Paradiso, scooterista urtato e ferito