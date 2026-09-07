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COLLINA D'ORO

Settembre? È il mese dell'ambiente

Non c'è solo la Giornata dell'ambiente del 12 settembre: torna anche Cyclomania
Settembre? È il mese dell'ambiente
Depositphotos (alex.stemmer)
Fonte Comune di Collina d'Oro
elaborata da Redazione
Settembre? È il mese dell'ambiente
Non c'è solo la Giornata dell'ambiente del 12 settembre: torna anche Cyclomania

COLLINA D'ORO - Settembre 2026 si preannuncia come il mese dell’ambiente a Collina d’Oro, con un ricco programma di iniziative dedicate alla sostenibilità e alla qualità della vita. Il Comune invita cittadini e famiglie a partecipare attivamente, promuovendo comportamenti responsabili e attenti all’ambiente.

L’evento centrale sarà l’ottava edizione della Giornata dell’ambiente, in programma sabato 12 settembre dalle 14 alle 18 presso il Centro ricreativo, immerso nella natura. Il Villaggio dell’Ambiente ospiterà numerosi stand tematici dedicati alle energie rinnovabili, alla mobilità sostenibile e al risanamento energetico degli edifici. Tra i partecipanti figurano Pedibus/AGISCO, Pro Velo Ticino, Svizzera Energia, Ticino Energia, Polizia Ceresio Sud, Publibike, TCS, IGSU, ConProBio, ACR, Afior di Gusto e uno stand informativo del Comune di Collina d’Oro.

Durante la giornata sarà possibile degustare l’acqua locale al Bar dell’Acqua e partecipare all’atelier “trasformazioni zero spreco – giardiniera in salamoia” presso il gazebo di Afior di Gusto, con assaggi di prodotti e vini ticinesi.

La Giornata dell’ambiente rappresenta il fulcro del programma, ma il calendario prevede anche altre iniziative dedicate a mobilità sostenibile, riuso, gestione dei rifiuti, biodiversità e lotta allo spreco alimentare.

Torna poi Cyclomania, la sfida ciclistica nazionale tra Comuni promossa da Pro Velo Svizzera. Partecipare è semplice: pedalando si raccolgono punti e si può concorrere all’estrazione di premi.

Il Comune propone tre tour con partenza dal Centro ricreativo. Il primo è il Family Bike Tour di sabato 12 settembre alle 9.30, con un percorso adatto alle famiglie; il secondo, domenica 20 settembre alle 9.30, sarà l'Endurance Tour, con 32 km tra boschi, sterrati e strade secondarie. Infine l'Enduro Experience di domenica 27 settembre, sempre alle 9.30: un percorso dedicato ai biker con esperienza sui sentieri.

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