Sciopero ferroviario in Italia, possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino
L'astensione di 24 ore inizierà lunedì sera. Disagi possibili perfino prima e dopo lo sciopero.
LUGANO - Disagi in vista per chi viaggia in treno in Italia. Diversi sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane (FS), previsto dalle 21.15 circa di lunedì fino alle 21.00 di martedì.
Secondo quanto riferito dalle ferrovie, sono possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino. TILO segnala che saranno coinvolti i servizi RE80, S10, S30, S40 e S50, che non circoleranno in Italia. Se i treni della linea S50 non dovessero circolare, i collegamenti TILO da e per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti da bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.
Le ripercussioni sugli orari potrebbero verificarsi anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero e interessare anche i collegamenti a lunga percorrenza.
Una parte dei treni dovrebbe comunque circolare. Restano infatti in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Ai viaggiatori viene raccomandato di verificare, prima della partenza, quali collegamenti saranno effettivamente operativi.