Sciopero ferroviario in Italia, possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino

Secondo quanto riferito dalle ferrovie, sono possibili ritardi e cancellazioni anche in Ticino. TILO segnala che saranno coinvolti i servizi RE80, S10, S30, S40 e S50, che non circoleranno in Italia. Se i treni della linea S50 non dovessero circolare, i collegamenti TILO da e per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti da bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.