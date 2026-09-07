Com'è cambiato il nucleo di Melide grazie ai lavori, il video
I lunghi lavori di riqualifica del centro del comune sul Ceresio conclusi formalmente questo 6 settembre, con una cerimonia.
MELIDE - L'idea era di cambiare il volto del centro del paese, rivedendo la pavimentazione con materie prime pregiate (e locali) così come l'arredo urbano.
A decidere sul progetto la popolazione era anche stata chiamata alle urne.
Chi, di recente e in realtà anche meno di recente, ha frequentato Melide non avrà potuto fare a meno di notare il cantiere quasi “eterno” nei pressi del parco giochi e per le vie del nucleo.
Un video di Tona Industries mostra l'ultima parte del percorso che ha permesso di ultimare il lavoro di riqualifica e il nuovo “look” del comune che dà sul Ceresio. L'inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità comunali e cantonali, si è tenuta questo 6 settembre.
Per il lavoro, spiegano gli architetti dello studio JPA Antorini, sono stati utilizzati il Gneiss di Cresciano e il porfido rosa di Cuasso al Monte.