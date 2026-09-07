Com'è cambiato il nucleo di Melide grazie ai lavori, il video

Chi, di recente e in realtà anche meno di recente, ha frequentato Melide non avrà potuto fare a meno di notare il cantiere quasi “eterno” nei pressi del parco giochi e per le vie del nucleo.

Un video di Tona Industries mostra l'ultima parte del percorso che ha permesso di ultimare il lavoro di riqualifica e il nuovo “look” del comune che dà sul Ceresio. L'inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità comunali e cantonali, si è tenuta questo 6 settembre.