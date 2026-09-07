Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
Attesi rovesci e calo termico dopo le (forse) ultime giornate estive in Ticino.
LUGANO - Ancora qualche giorno con temperature quasi da piena estate, poi il meteo in Ticino cambierà decisamente registro.
La settimana si apre infatti all'insegna del caldo anomalo, ma da martedì sera aumenteranno nuvole e temporali, con un deciso calo delle temperature atteso per mercoledì. E per il resto della settimana il termometro sembra destinato a rimanere su valori più contenuti.
Oggi, dunque, la giornata partirà con qualche annuvolamento e la possibilità di qualche goccia soprattutto lungo le Alpi. In seguito tornerà a prevalere il sole, anche se sui rilievi cresceranno le nuvole e non è escluso qualche rovescio o temporale isolato, in particolare verso l'Engadina. A basse quote si arriverà ancora intorno ai 29 gradi.
Martedì sarà probabilmente l'ultimo assaggio deciso d'estate. La giornata inizierà infatti in prevalenza soleggiata, con temperature nuovamente fino a 29 gradi. Nel corso delle ore aumenteranno però le nuvole e già nel pomeriggio qualche temporale potrebbe interessare il Ticino settentrionale. Dalla serata i fenomeni potranno estendersi al resto del cantone, accompagnati localmente da forti raffiche di vento.
Mercoledì arriverà il cambio di passo. Cielo molto nuvoloso, rovesci e temporali caratterizzeranno buona parte della giornata, mentre le temperature scenderanno sensibilmente: la massima si fermerà attorno ai 23 gradi. Dal pomeriggio, soprattutto verso il Ticino settentrionale, sono attese graduali schiarite e il ritorno a condizioni più asciutte.
Da giovedì il tempo tornerà a essere abbastanza soleggiato, ma con temperature ormai più vicine alla normalità stagionale: circa 24 gradi. Anche il vento da nord si farà sentire, soprattutto al mattino.
Per venerdì e sabato le previsioni restano più incerte, ma al momento l'ipotesi è quella di giornate almeno in parte soleggiate, con qualche aumento della nuvolosità e temperature intorno ai 24 gradi. Domenica dovrebbe infine prevalere il sole, sempre con massime attorno ai 24 gradi.
Insomma, l'estate sta finendo. Per davvero questa volta.