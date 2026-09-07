Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Oggi, dunque, la giornata partirà con qualche annuvolamento e la possibilità di qualche goccia soprattutto lungo le Alpi. In seguito tornerà a prevalere il sole, anche se sui rilievi cresceranno le nuvole e non è escluso qualche rovescio o temporale isolato, in particolare verso l'Engadina. A basse quote si arriverà ancora intorno ai 29 gradi.

Martedì sarà probabilmente l'ultimo assaggio deciso d'estate. La giornata inizierà infatti in prevalenza soleggiata, con temperature nuovamente fino a 29 gradi. Nel corso delle ore aumenteranno però le nuvole e già nel pomeriggio qualche temporale potrebbe interessare il Ticino settentrionale. Dalla serata i fenomeni potranno estendersi al resto del cantone, accompagnati localmente da forti raffiche di vento.