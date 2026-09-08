Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi

Un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia locale, entrando in contatto con le personalità che hanno vissuto, soggiornato o lasciato un'importante eredità culturale nel borgo. Grazie all'alternanza tra racconto storico e momenti teatrali, il pubblico viene accompagnato in un'esperienza immersiva che unisce cultura, intrattenimento e scoperta del territorio.

«Non solo vedere un luogo, ma viverlo»

L'iniziativa nasce dalla volontà di Ascona-Locarno Turismo di ampliare ulteriormente la propria offerta di esperienze, rispondendo a una domanda sempre più orientata verso attività autentiche, interattive e coinvolgenti. Oggi il visitatore non cerca soltanto di vedere un luogo, ma desidera viverlo, comprenderne l'anima e sentirsi parte delle sue storie. Un approccio che negli ultimi anni ha contribuito al successo del Locarno Time Travel Tour e che ora viene proposto anche nel borgo rivierasco.