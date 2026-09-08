Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi
Dopo l'esperimento riuscito a Locarno, l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli estende il progetto delle esperienze guidate ad Ascona.
Dopo l'esperimento riuscito a Locarno, l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli estende il progetto delle esperienze guidate ad Ascona.
ASCONA - È possibile incontrare i personaggi che hanno fatto la storia di Ascona? Certo che sì. A partire dal 3 settembre Ascona-Locarno Turismo propone l'Ascona History Travel Tour, una nuova esperienza guidata che conduce ospiti e residenti alla scoperta del borgo attraverso incontri sorprendenti con figure che hanno lasciato il segno nella sua storia.
Dopo il successo riscosso negli ultimi anni dal Locarno Time Travel Tour, arriva adesso anche ad Ascona una proposta che permette di guardare il territorio con occhi diversi. Non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio viaggio nel tempo tra le vie, le piazze e gli angoli più suggestivi del borgo. Durante il percorso, infatti, accadono cose inaspettate: personaggi del passato fanno improvvisamente la loro comparsa e raccontano episodi, aneddoti e curiosità che hanno contribuito a costruire l'identità di Ascona.
Un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia locale, entrando in contatto con le personalità che hanno vissuto, soggiornato o lasciato un'importante eredità culturale nel borgo. Grazie all'alternanza tra racconto storico e momenti teatrali, il pubblico viene accompagnato in un'esperienza immersiva che unisce cultura, intrattenimento e scoperta del territorio.
«Non solo vedere un luogo, ma viverlo»
L'iniziativa nasce dalla volontà di Ascona-Locarno Turismo di ampliare ulteriormente la propria offerta di esperienze, rispondendo a una domanda sempre più orientata verso attività autentiche, interattive e coinvolgenti. Oggi il visitatore non cerca soltanto di vedere un luogo, ma desidera viverlo, comprenderne l'anima e sentirsi parte delle sue storie. Un approccio che negli ultimi anni ha contribuito al successo del Locarno Time Travel Tour e che ora viene proposto anche nel borgo rivierasco.
«I nostri ospiti apprezzano sempre di più le esperienze che permettono di entrare in contatto con la storia e la cultura locale in modo diretto e coinvolgente», spiega Benjamin Frizzi, Direttore Operativo OTLMV. «Con l'Ascona History Travel Tour vogliamo offrire una nuova chiave di lettura del borgo, facendo emergere le storie e i personaggi che hanno contribuito a renderlo unico nel corso del tempo. L'iniziativa è pensata non solo per gli ospiti della destinazione, ma anche per la popolazione locale, che consideriamo una componente fondamentale della nostra attività e il primo interlocutore del turismo sul territorio. Il progetto rispecchia inoltre la visione di sviluppo turistico che perseguiamo come organizzazione: un turismo di qualità, attento ai contenuti, alle relazioni e all'autenticità dell'esperienza, capace di generare valore per il territorio senza inseguire necessariamente l'aumento dei volumi».
Le visite si terranno ogni due settimane, il giovedì, a partire dal 3 settembre e fino alla fine di ottobre, per poi riprendere regolarmente da aprile 2027.
L'Ascona History Travel Tour si alternerà con il Locarno Time Travel Tour, che continua a svolgersi a Locarno il martedì, offrendo così agli ospiti della regione la possibilità di partecipare ogni settimana a una diversa esperienza di viaggio nel tempo.
La partecipazione è gratuita, il tour è disponibile in più lingue e la prenotazione è obbligatoria. Maggiori informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.