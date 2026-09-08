Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade

Durante l’evento, saranno chiusi al traffico i seguenti tratti: Viale Volta, dall’intersezione con via degli Albrici fino a Piazza Indipendenza; tunnel di via Favre; Corso San Gottardo, da Piazza Indipendenza fino all’intersezione con via Valdani.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli autobus da e per Pedrinate seguiranno un percorso alternativo lungo via Cattaneo, via Manzoni e via Motta. La Polizia comunale invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto. «Ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione», conclude la nota.