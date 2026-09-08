Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade
Ecco le modifiche alla viabilità in vista della manifestazione del 13 settembre
CHIASSO - In occasione della manifestazione Sportissima, in programma domenica 13 settembre, la Polizia comunale di Chiasso ha annunciato importanti modifiche temporanee alla circolazione stradale. Le restrizioni saranno in vigore dalle 8.30 alle 17.30 e interesseranno alcune delle principali arterie cittadine.
Durante l’evento, saranno chiusi al traffico i seguenti tratti: Viale Volta, dall’intersezione con via degli Albrici fino a Piazza Indipendenza; tunnel di via Favre; Corso San Gottardo, da Piazza Indipendenza fino all’intersezione con via Valdani.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli autobus da e per Pedrinate seguiranno un percorso alternativo lungo via Cattaneo, via Manzoni e via Motta. La Polizia comunale invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto. «Ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione», conclude la nota.