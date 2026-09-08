Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Sbattuta contro il muro

«Quel farmaco le era stato prescritto – riprende il nostro interlocutore – proprio perché stava male a causa del polverone che ha portato alle dimissioni di Zali. E poi dopo l'aggressione (denunciata l'8 agosto) aveva paura. Anche a uscire di casa. Non prendeva di certo psicofarmaci per svago. L'aggressione tra l'altro era avvenuta più o meno nel luogo in cui è stata trovata morta. Solo che era già buio. Mentre usciva dal lago, qualcuno le ha preso la testa e l'ha sbattuta sul muretto. Il colpo le aveva provocato la perdita di un dente e una ferita importante sul volto per cui sono stati necessari più punti di sutura».

Segni sul viso

L'aggressione, stando ai conoscenti, le aveva dunque lasciato segni evidenti sul viso. «Era messa male. Lo si percepiva a occhio nudo. Non capisco come quel giorno possa essere arrivata a quel tasso alcolemico senza che nessuno se ne sia accorto. In paese la conoscevano in molti. Ci facciamo tante domande. Anche su chi le ha servito da bere in quel maledetto pomeriggio. Possibile che nessuno abbia notato che quella donna stesse male?»