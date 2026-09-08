Cerca e trova immobili
Segnalaci
MELIDE

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Gli ultimi giorni di vita della 52enne, legata agli audio di Zali, trovata morta nel Ceresio lo scorso 18 agosto. A raccontarli è una persona a lei vicina.
Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
Rescue Media
di Patrick ManciniGiornalista
Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
Gli ultimi giorni di vita della 52enne, legata agli audio di Zali, trovata morta nel Ceresio lo scorso 18 agosto. A raccontarli è una persona a lei vicina.

MELIDE - «Quelle benzodiazepine le erano state prescritte da uno specialista. In particolare dopo l'aggressione avvenuta una decina di giorni prima della sua morte». Sono parole intrise di commozione quelle espresse da una persona vicina alla 52enne trovata morta a Melide nelle acque del Ceresio, lo scorso 18 agosto. 

L'autopsia effettuata sulla donna che diffuse online le ormai famose conversazioni audio col Consigliere di Stato Claudio Zali ha emesso recentemente il suo verdetto: in corpo la 52enne aveva un'elevata quantità di alcol e, appunto, la presenza di benzodiazepine. La donna è deceduta per effetti acuti di un'asfissia da annegamento.

Sbattuta contro il muro
«Quel farmaco le era stato prescritto – riprende il nostro interlocutore – proprio perché stava male a causa del polverone che ha portato alle dimissioni di Zali. E poi dopo l'aggressione (denunciata l'8 agosto) aveva paura. Anche a uscire di casa. Non prendeva di certo psicofarmaci per svago. L'aggressione tra l'altro era avvenuta più o meno nel luogo in cui è stata trovata morta. Solo che era già buio. Mentre usciva dal lago, qualcuno le ha preso la testa e l'ha sbattuta sul muretto. Il colpo le aveva provocato la perdita di un dente e una ferita importante sul volto per cui sono stati necessari più punti di sutura». 

Segni sul viso
L'aggressione, stando ai conoscenti, le aveva dunque lasciato segni evidenti sul viso. «Era messa male. Lo si percepiva a occhio nudo. Non capisco come quel giorno possa essere arrivata a quel tasso alcolemico senza che nessuno se ne sia accorto. In paese la conoscevano in molti. Ci facciamo tante domande. Anche su chi le ha servito da bere in quel maledetto pomeriggio. Possibile che nessuno abbia notato che quella donna stesse male?»

La lettera al collettivo
Che la 52enne si sentisse in pericolo costante era emerso anche da uno scritto inviato lo scorso 25 luglio al collettivo femminista "Io l'8 ogni giorno". Un testo che spiegava la sua assenza al presidio organizzato per chiedere le dimissioni di Zali il 29 luglio a Bellinzona. La donna evidenziava come la decisione di pubblicare i file audio proprio questa estate (e non tre anni fa quando avvennero le conversazioni) rappresentasse il culmine di un profondo senso di ingiustizia. 

Percorso psicoterapeutico
«Lei – riprende il nostro interlocutore – aveva fatto un importante percorso psicoterapeutico. Analizzando a fondo il rapporto tra lei e Zali. Fino a quel momento non si era mai sentita "vittima". Una volta raggiunta una certa consapevolezza, ha preso il coraggio di denunciare quanto a suo dire stava subendo. Non sentendosi ascoltata dalle autorità, col passare del tempo ha poi deciso volontariamente di pubblicare quegli audio».

Dietro alla scelta di pubblicare gli audio online, come già spiegato dalla 52enne nella lettera al collettivo femminista, non ci sarebbe dunque alcuna cospirazione di natura politica. Solo esasperazione.

«Il fatto è che stiamo parlando di una donna che è sempre stata una guerriera, lo si capiva anche dalle sue battaglie animaliste. Si era tenuta tutto dentro. Era come una granata inesplosa. A un certo punto si è esposta andando oltre ogni limite. Pagando questa sete di giustizia a carissimo prezzo». 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aggressionealcolannegamentobenzodiazepinemelidemorte

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
24
39

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
57

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
49

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
20 ore
16
54

Ancora più grosso. E gara sia

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
16 ore
58

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
39
110

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
4 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
20 ore
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
201

Sergio Savoia torna in politica

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
18 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
93

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
3 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
17 ore
7
66

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
23 ore
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
21 ore

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
14 ore
9

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
19 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
1 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
23 ore
11
59

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
11 ore
22
127

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
2 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
2 gior
9
25

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
1
9

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi
LIVE
ASCONA
3 sec

Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi

Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade
LIVE
CHIASSO
54 min

Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade

Scuola: il Ticino resta sopra la media OCSE ma i risultati sono in calo
LIVE
CANTONE
58 min

Scuola: il Ticino resta sopra la media OCSE ma i risultati sono in calo

Il Museo cantonale di storia naturale vince il Prix Museum 2026
LIVE
LUGANO
58 min

Il Museo cantonale di storia naturale vince il Prix Museum 2026

IdéeSport, al via una nuova stagione
LIVE
CANTONE
1 ora

IdéeSport, al via una nuova stagione

EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte
LIVE
LOCARNO
1 ora
2

EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte

Lido San Domenico, si raccolgono le firme. «Risanare sì, snaturare no!»
LIVE
LUGANO
3 ore
10

Lido San Domenico, si raccolgono le firme. «Risanare sì, snaturare no!»

Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero
LIVE
CANTONE
3 ore
13
35

Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero

Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»
LIVE
CANTONE
4 ore
7

Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»

Ecco cosa si coltiva veramente all'Orto di Muzzano
LIVE
MUZZANO
4 ore

Ecco cosa si coltiva veramente all'Orto di Muzzano