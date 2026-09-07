CENTOVALLI
Elicottero in azione sopra Golino: a fuoco una legnaia
I pompieri hanno trovato la struttura in fiamme e alcune bombole di gas esplose.
Elicottero in azione sopra Golino: a fuoco una legnaia
Lettore Tio/20 minuti
Fonte Red
Elicottero in azione sopra Golino: a fuoco una legnaia
I pompieri hanno trovato la struttura in fiamme e alcune bombole di gas esplose.
CENTOVALLI - Sono giunte in redazione alcune segnalazioni sull'intervento di un elicottero nella zona sopra Golino.
Il mezzo avrebbe iniziato a prelevare acqua dal pozzo di Tegna attorno alle 18. Stando a quanto riporta la RSI, in zona Alpe Zot i pompieri del centro di soccorso di Locarno hanno trovato una legnaia in fiamme e bombole di gas esplose. Sarebbero solo riscontrati danni materiali.
Non potendo escludere eventuali riaccensioni del rogo, i militi torneranno sul posto nella prima mattina di domani (martedì 8 settembre)
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