Elicottero in azione sopra Golino: a fuoco una legnaia

Il mezzo avrebbe iniziato a prelevare acqua dal pozzo di Tegna attorno alle 18. Stando a quanto riporta la RSI, in zona Alpe Zot i pompieri del centro di soccorso di Locarno hanno trovato una legnaia in fiamme e bombole di gas esplose. Sarebbero solo riscontrati danni materiali.



Non potendo escludere eventuali riaccensioni del rogo, i militi torneranno sul posto nella prima mattina di domani (martedì 8 settembre)