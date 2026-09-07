Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«Acqua piovana, perché non incentivarne il recupero?»

Interrogazione PLR-PVL al Municipio di Lugano per promuovere incentivi al recupero dell'acqua piovana e soluzioni sostenibili contro la siccità.
«Acqua piovana, perché non incentivarne il recupero?»
Ti-Press
Fonte Red
elaborata da Redazione
«Acqua piovana, perché non incentivarne il recupero?»
Interrogazione PLR-PVL al Municipio di Lugano per promuovere incentivi al recupero dell'acqua piovana e soluzioni sostenibili contro la siccità.

LUGANO - Incentivare a Lugano la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana, coinvolgendo cittadini, proprietari immobiliari e imprese per ridurre il consumo di acqua potabile. È il tema di un’interrogazione presentata al Municipio da Petra Schnellmann, Lara Olgiati, Sébastien Reuille, Carola Barchi e Rubens Bertogliati, del gruppo PLR-PVL.

L’atto parlamentare prende spunto dall’estate 2026, che secondo i firmatari ha nuovamente evidenziato la crescente frequenza dei periodi di siccità e scarsità di precipitazioni anche nella regione. Da qui la richiesta di valutare, accanto alle misure adottate nei momenti di maggiore criticità, strumenti preventivi capaci di ridurre la pressione sulle risorse idriche.

Tra le possibili soluzioni vengono indicati i sistemi di raccolta, accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana: dai semplici serbatoi collegati ai pluviali per l’irrigazione fino agli impianti dotati di cisterne e sistemi di distribuzione. L’acqua recuperata potrebbe essere impiegata per il risciacquo dei WC, la pulizia delle superfici e, dove tecnicamente possibile, per altri usi domestici, artigianali o industriali che non richiedono necessariamente acqua potabile.

I firmatari sottolineano inoltre come a periodi prolungati senza pioggia possano alternarsi precipitazioni intense e concentrate, durante le quali importanti quantità d’acqua defluiscono rapidamente senza essere recuperate. Il riutilizzo consentirebbe quindi, secondo l’interrogazione, sia di limitare il consumo di acqua potabile sia di valorizzare maggiormente quella disponibile durante le precipitazioni. Sul tema, ricordano gli interroganti, è stata presentata anche a livello federale una mozione che chiede di valutare forme di sostegno finanziario per privati e Comuni che investono in questi sistemi.

Alcuni Comuni ticinesi hanno già introdotto incentivi con modalità e importi differenti. Nell’interrogazione vengono citati Mendrisio, Collina d’Oro, Stabio, Comano, Castel San Pietro, Coldrerio e Val Mara. Lugano, dal canto suo, applica già principi di recupero e gestione sostenibile delle acque meteoriche in alcune infrastrutture comunali e in progetti legati alla cosiddetta "città spugna".

Pur precisando che il recupero dell’acqua piovana non può rappresentare da solo una risposta al problema dell’approvvigionamento idrico, gli interroganti lo considerano uno strumento complementare di prevenzione. Un eventuale incentivo comunale, osservano, dovrebbe inoltre tenere conto dell’attuale situazione finanziaria della Città ed essere quindi mirato, proporzionato e semplice sul piano amministrativo.

Al Municipio vengono poste nove domande. Il gruppo PLR-PVL chiede innanzitutto quale sia la procedura amministrativa necessaria per realizzare questi impianti e se esistano già incentivi o altre forme di sostegno comunale, domandando, in caso affermativo, quanti contributi siano stati concessi negli ultimi cinque anni e per quale importo complessivo.

L’interrogazione domanda poi come l’Esecutivo valuti l’introduzione di uno specifico incentivo finanziario per persone fisiche e giuridiche, applicabile a edifici nuovi o esistenti, e se sia già stato effettuato o sia previsto un confronto con i modelli adottati dagli altri Comuni ticinesi. Tra le ipotesi indicate figura un contributo percentuale all’investimento, con un tetto massimo differenziato tra edifici residenziali e immobili commerciali, artigianali o industriali.

Viene inoltre chiesto se esistano fondi, crediti già stanziati o programmi ambientali cantonali, federali o comunali che possano finanziare o cofinanziare la misura senza incidere in maniera significativa sulla gestione corrente della Città. Gli interroganti vogliono anche sapere quanti edifici o infrastrutture comunali dispongano già di sistemi per recuperare e riutilizzare l’acqua piovana, per quali scopi venga impiegata e quanta acqua potabile venga indicativamente risparmiata ogni anno.

Infine, il Municipio è invitato a chiarire se intenda promuovere maggiormente, nelle nuove costruzioni, nei risanamenti e nelle sistemazioni esterne, soluzioni di ritenzione, infiltrazione, accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche, insieme a tetti verdi, superfici permeabili e altri principi della "città spugna". Alla luce dell’esperienza dell’estate 2026, i firmatari chiedono quale strategia preventiva Lugano intenda adottare nel medio e lungo periodo per ridurre l’utilizzo di acqua potabile quando possono essere impiegate acque meteoriche o altre fonti alternative, e se anche i bacini di stoccaggio dell’acqua in valle possano rappresentare una soluzione complementare agli interventi sui singoli edifici.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
acqua piovanaincentivi ambientaliluganosiccità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
2 gior
35
102

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
10 ore
19
36

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
1 gior
28
59

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
22 ore

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
10 ore
22
47

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
2 gior
85

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
2 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
10 ore
19
54

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
1 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
3 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
2 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
15

C'è un nuovo milionario

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
3 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
91

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
8 ore
79
188

Sergio Savoia torna in politica

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
1 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
7 ore
5
49

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
6 ore
30

Spara al cervo... ma era un cavallo

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
3 gior
43
124

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
22 ore
20
96

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
2 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
2 gior
10
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
26
23

«I biglietti più economici non bastano»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
2 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
48

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
2 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
3 gior
21
63

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
2 gior
15
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
18 ore
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
7 ore

Paradiso, scooterista urtato e ferito

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
31

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
LIVE
SVIZZERA
3 gior
60
164

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
2 gior
5
16

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
27

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
6 ore
1
10

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
1 gior
9
26

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
2 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
4 gior
229
346

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

ULTIME NOTIZIE TICINO
Camaleonti, orgoglio svizzero agli Special Olympics Games
LIVE
CANTONE
10 min

Camaleonti, orgoglio svizzero agli Special Olympics Games

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
20 min

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Girandola Nord, cambi di sede e rette in aumento al centro delle polemiche
LIVE
BELLINZONA
25 min

Girandola Nord, cambi di sede e rette in aumento al centro delle polemiche

Paolo Ruffini porta "Din Don Down" a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 ora

Paolo Ruffini porta "Din Don Down" a Locarno

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu
LIVE
LUGANO
2 ore
2

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
2 ore
6
44

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
2 ore
5
14

Ancora più grosso. E gara sia

Com'è cambiato il nucleo di Melide grazie ai lavori, il video
LIVE
MELIDE
2 ore
9

Com'è cambiato il nucleo di Melide grazie ai lavori, il video

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
3 ore

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
LIVE
GIORNICO
3 ore

Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto