«Acqua piovana, perché non incentivarne il recupero?»

Tra le possibili soluzioni vengono indicati i sistemi di raccolta, accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana: dai semplici serbatoi collegati ai pluviali per l’irrigazione fino agli impianti dotati di cisterne e sistemi di distribuzione. L’acqua recuperata potrebbe essere impiegata per il risciacquo dei WC, la pulizia delle superfici e, dove tecnicamente possibile, per altri usi domestici, artigianali o industriali che non richiedono necessariamente acqua potabile.

I firmatari sottolineano inoltre come a periodi prolungati senza pioggia possano alternarsi precipitazioni intense e concentrate, durante le quali importanti quantità d’acqua defluiscono rapidamente senza essere recuperate. Il riutilizzo consentirebbe quindi, secondo l’interrogazione, sia di limitare il consumo di acqua potabile sia di valorizzare maggiormente quella disponibile durante le precipitazioni. Sul tema, ricordano gli interroganti, è stata presentata anche a livello federale una mozione che chiede di valutare forme di sostegno finanziario per privati e Comuni che investono in questi sistemi.