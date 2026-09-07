Paolo Ruffini porta "Din Don Down" a Locarno
Lo spettacolo da 70 sold out consecutivi in Italia sarà al Palexpo Fevi il 3 aprile 2027
LOCARNO - Paolo Ruffini, attore, regista e autore, porterà il suo spettacolo "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io" al Palexpo Fevi di Locarno il 3 aprile 2027. I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch e su Ticketcorner.
Lo spettacolo, che ha già registrato 70 sold out su 70 date e oltre 130.000 biglietti venduti, prosegue il suo tour nei teatri italiani dopo il successo dell’evento speciale all’Arena di Verona, andato esaurito in soli cinque giorni. "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io" vede Ruffini sul palco insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, composta da attori con disabilità, e si propone come un rito collettivo che unisce comicità, musica, improvvisazione e poesia. L’obiettivo è interrogarsi con ironia e libertà sul concetto di Dio e su come ciascuno lo cerchi, lo immagini o lo metta in discussione.
Con la regia di Lamberto Giannini, la partecipazione di Claudia Campolongo al pianoforte e la produzione di VERA Produzione, lo spettacolo rompe gli schemi del teatro tradizionale, trasformando il palco in uno spazio di gioco, confronto e condivisione. Ruffini affronta il sacro con ironia, disobbedienza e delicatezza, lasciando spazio all’imprevedibilità e ribaltando il concetto di "normalità" tra forza, leggerezza e tenerezza.
Autore di sette libri, tra cui "Posso solo amare", "Tutto Bene" e "Benito, Presente!" (Baldini+Castoldi, 2025), Ruffini ha pubblicato a gennaio 2026 "Io sono perfetto" per La Nave di Teseo, vendendo 20 mila copie in un solo mese. Da oltre dieci anni è impegnato nel sociale: nel 2018 ha portato in teatro il progetto "Up&Down" con attori con disabilità, raggiungendo oltre 250mila spettatori e ottenendo riconoscimenti come il Nastro d’Argento per il documentario e 30 mila copie vendute con il libro.
Dal 2024, con il sequel "Din Don Down", continua a registrare sold out in tutta Italia. Dal gennaio 2025 conduce con Federico Parlanti "Radio Up&Down - la trasmissione con un cromosoma in più" su Radio24. Sui social, Ruffini conta oltre 6 milioni di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, grazie ai suoi video podcast come "Il Babysitter - Quando diventerai piccolo capirai" e "Il Badante - Il presente è già il futuro", che hanno superato complessivamente 250 milioni di visualizzazioni.