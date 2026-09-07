Paolo Ruffini porta "Din Don Down" a Locarno

Con la regia di Lamberto Giannini, la partecipazione di Claudia Campolongo al pianoforte e la produzione di VERA Produzione, lo spettacolo rompe gli schemi del teatro tradizionale, trasformando il palco in uno spazio di gioco, confronto e condivisione. Ruffini affronta il sacro con ironia, disobbedienza e delicatezza, lasciando spazio all’imprevedibilità e ribaltando il concetto di "normalità" tra forza, leggerezza e tenerezza.

Autore di sette libri, tra cui "Posso solo amare", "Tutto Bene" e "Benito, Presente!" (Baldini+Castoldi, 2025), Ruffini ha pubblicato a gennaio 2026 "Io sono perfetto" per La Nave di Teseo, vendendo 20 mila copie in un solo mese. Da oltre dieci anni è impegnato nel sociale: nel 2018 ha portato in teatro il progetto "Up&Down" con attori con disabilità, raggiungendo oltre 250mila spettatori e ottenendo riconoscimenti come il Nastro d’Argento per il documentario e 30 mila copie vendute con il libro.