Lugano
Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
È accaduto all'ora di pranzo di lunedì in via Trevano a Lugano. Rilievi e indagini in corso per chiarire la dinamica.
Foto lettore Tio.ch
Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
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Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
È accaduto all'ora di pranzo di lunedì in via Trevano a Lugano. Rilievi e indagini in corso per chiarire la dinamica.
Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
È accaduto all'ora di pranzo di lunedì in via Trevano a Lugano. Rilievi e indagini in corso per chiarire la dinamica.
LUGANO - Un incidente stradale si è verificato in via Trevano, all'altezza dell'ex stadio Cornaredo. Secondo quanto segnalato da un nostro lettore, una moto sarebbe rimasta schiacciata tra due auto.
Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro moto della polizia, impegnate a disciplinare il traffico e a effettuare i rilievi di rito, oltre a un'autoambulanza.
Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente.
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