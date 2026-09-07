Ancora più grosso. E gara sia

La stagione 2026, insomma, promette bene e le piogge in arrivo tra domani e mercoledì potrebbero regalare qualche soddisfazione ulteriore ai fungiatt che, verso il fine settimana, vorranno "imboscarsi" e puntare gli occhi al suolo.

Con criterio, ovviamente. Perché in Ticino sono 3 chili e non di più a persona!