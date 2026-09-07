Ancora più grosso. E gara sia
La stagione dei funghi si apre con una sfida tra cercatori per il primato del porcino più imponente.
La stagione dei funghi si apre con una sfida tra cercatori per il primato del porcino più imponente.
MENDRISIO - Con le prime piogge stanno facendo capolino e gli appassionati già non vedono l'ora di esibirli. Dopo il porcino di quasi 1,7 chili degli scorsi giorni, con l'esemplare scovato dal "Marito a Noleggio" giovedì scorso possiamo dire non solo iniziata la stagione dei funghi, ma con essa anche la gara a chi lo trova più grosso.
Ancora una volta ad essere protagonisti sono i boschi del Mendrisiotto. Mirco non ha voluto dire la zona precisa, ma suggerisce che quel monte è stato «molto Generoso». Sarà vero o vorrà sviarci? Per ora il record è suo, con ben 1,75 chili di miceto.
La stagione 2026, insomma, promette bene e le piogge in arrivo tra domani e mercoledì potrebbero regalare qualche soddisfazione ulteriore ai fungiatt che, verso il fine settimana, vorranno "imboscarsi" e puntare gli occhi al suolo.
Con criterio, ovviamente. Perché in Ticino sono 3 chili e non di più a persona!