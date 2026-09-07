GRIGIONI
Spara al cervo... ma era un cavallo
Il cacciatore, che ha segnalato subito l'errore, è stato denunciato e privato della licenza.
PolCa Grigioni
Fonte PolCa Grigioni
Spara al cervo... ma era un cavallo
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Spara al cervo... ma era un cavallo
Il cacciatore, che ha segnalato subito l'errore, è stato denunciato e privato della licenza.
Spara al cervo... ma era un cavallo
Il cacciatore, che ha segnalato subito l'errore, è stato denunciato e privato della licenza.
AVERS - Un cacciatore ha ucciso un cavallo domenica mattina ad Avers Cröt, dopo averlo scambiato per un cervo. L'uomo ha immediatamente segnalato l'accaduto alla guardia forestale.
Il cacciatore si trovava nei pressi di Indercroot quando, poco dopo le 6, ha sparato contro un animale che si trovava in un prato. Solo in seguito si è reso conto che l'animale colpito non era un cervo, ma un cavallo.
Dopo aver comunicato l'equivoco alla guardia forestale, il cacciatore, che ha ammesso l'accaduto, è stato denunciato alla procura dei Grigioni. La sua licenza di caccia è stata revocata immediatamente.
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