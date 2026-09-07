Spara al cervo... ma era un cavallo

Il cacciatore si trovava nei pressi di Indercroot quando, poco dopo le 6, ha sparato contro un animale che si trovava in un prato. Solo in seguito si è reso conto che l'animale colpito non era un cervo, ma un cavallo.

Dopo aver comunicato l'equivoco alla guardia forestale, il cacciatore, che ha ammesso l'accaduto, è stato denunciato alla procura dei Grigioni. La sua licenza di caccia è stata revocata immediatamente.