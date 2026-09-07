Cannabis in farmacia: meno rischi e più consapevolezza

I prezzi sono leggermente superiori a quelli del mercato nero, il che contribuisce, tra l'altro, a finanziare l'attività di consulenza. Mentre le persone più anziane accettano i prezzi, i giovani tra i 18 e i 25 anni reagiscono in modo più sensibile. La direzione dello studio vede in questo un efficace strumento di tutela dei minori.

Inoltre, secondo le autorità, non si sono verificati episodi quali la vendita a terzi o il consumo in luoghi pubblici. Il progetto pilota delle tre città è in corso dal 2024 ed è stato recentemente prorogato fino a ottobre 2028.