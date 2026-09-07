The Black Keys annullano il concerto a Berna a causa di una malattia
I biglietti per il concerto verranno rimborsati presso il punto vendita originale.
I biglietti per il concerto verranno rimborsati presso il punto vendita originale.
BERNA - La band The Black Keys ha annullato il concerto previsto per lunedì sera alla Festhalle di Berna. Come motivo dell'annullamento sono stati indicati casi di malattia all'interno della band.
L'annullamento è avvenuto il giorno stesso del concerto, come ha comunicato lunedì l'organizzatore TAKK-AB Entertainment.
«Ci dispiace incredibilmente dover annullare lo show di questa sera», è stata citata la band. Una malattia li ha colpiti nel mezzo del tour. I musicisti non sarebbero in grado di offrire lo spettacolo che il pubblico merita. La band prevede di poter proseguire il tour come pianificato.
I biglietti per il concerto verranno rimborsati presso il punto vendita originale. Le persone che hanno acquistato un biglietto sono invitate a rivolgersi al proprio rivenditore di biglietti per ulteriori informazioni.