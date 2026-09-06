Svizzera
La polizia Lucerna salva un uomo dai flutti della Reuss
L'uomo, soccorso da due agenti in acqua nei pressi della Kapellbrücke, è stato tratto in salvo tra la folla di curiosi.
Luzerner Polizei
Fonte Ats
La polizia Lucerna salva un uomo dai flutti della Reuss
L'uomo, soccorso da due agenti in acqua nei pressi della Kapellbrücke, è stato tratto in salvo tra la folla di curiosi.
LUCERNA - Intervento di salvataggio stamane in centro a Lucerna, dove la polizia ha estratto dal fiume Reuss un uomo che chiedeva aiuto. L'operazione è stata confermata nel pomeriggio all'agenzia Keystone-ATS dalle autorità locali, che hanno tuttavia preferito non fornire ulteriori dettagli sull'accaduto.
In precedenza, il portale online di 20 Minuten aveva diffuso un video con audio nel quale si vedono due agenti di polizia nuotare nella Reuss verso un uomo in difficoltà. Sullo sfondo è visibile la Kapellbrücke illuminata nell'oscurità.
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