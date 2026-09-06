La direttrice della Seco mette in guardia dai rischi di un «mondo multipolare»

"Per noi come Svizzera questo è un grande svantaggio", afferma Budliger Artieda, secondo cui questo sviluppo è iniziato ben prima del secondo mandato di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. "Il corpus di regole dell'Organizzazione mondiale del commercio è indebolito. La cosa notevole del presidente Trump è che dice tutto questo in modo molto chiaro e lo concretizza con le sue decisioni".