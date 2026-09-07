Passo del Bernina, chiusure e disagi alla circolazione per il Gran Turismo

Sabato 12 settembre, il tratto tra Sfazù e Lagalb sarà chiuso al traffico dalle 8:30 alle 12:10 e dalle 13:30 alle 17:10, con ritardi che potranno raggiungere le 3 ore e 40 minuti. Domenica 13 settembre la chiusura sarà invece in vigore dalle 8:30 alle 12:10.