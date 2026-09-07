Passo del Bernina, chiusure e disagi alla circolazione per il Gran Turismo
Residenti e turisti invitati a pianificare spostamenti alternativi durante l'evento sportivo.
Residenti e turisti invitati a pianificare spostamenti alternativi durante l'evento sportivo.
ST. MORITZ - Disagi alla circolazione sul Passo del Bernina nel fine settimana del 12 e 13 settembre 2026 per l'undicesima edizione del Bernina Gran Turismo. L'evento comporterà chiusure della strada statale n. 29 e possibili tempi di attesa per gli automobilisti.
Sabato 12 settembre, il tratto tra Sfazù e Lagalb sarà chiuso al traffico dalle 8:30 alle 12:10 e dalle 13:30 alle 17:10, con ritardi che potranno raggiungere le 3 ore e 40 minuti. Domenica 13 settembre la chiusura sarà invece in vigore dalle 8:30 alle 12:10.
Per ciclisti e pedoni la strada resterà chiusa per tutta la durata dell'evento: sabato dalle 8:30 alle 17:10 e domenica dalle 8:30 alle 12:10.
La disponibilità di parcheggi a La Rösa e presso l'Hospice Bernina sarà limitata. I visitatori dell'evento motoristico sono quindi invitati a lasciare i veicoli nei parcheggi di Poschiavo o presso la stazione a valle di Lagalb. Da questi punti, così come da Diavolezza, sarà possibile raggiungere l'evento con la Ferrovia Retica e/o l'autobus postale.
La Polizia Cantonale dei Grigioni chiede infine a tutti gli utenti della strada di rispettare le indicazioni della polizia e del personale incaricato della gestione del traffico.