Tortura e terrore: un vodese avrebbe fatto 15 vittime

Due uomini e una donna sono anch'essi citati nell'atto d'accusa per aver partecipato a un rapimento organizzato da Dylan* nell'agosto 2018. Il vodese e i suoi tre complici avrebbero teso un'imboscata a una conoscenza che avrebbe denunciato le violenze regolari di Dylan* sul suo cane. La donna avrebbe finto un appuntamento galante in un bosco vicino a Oron, prima che i tre uomini gli piombassero addosso. I quattro imputati si sarebbero allora accaniti sulla vittima colpendola ripetutamente, dandole scariche di Taser, minacciandola con un coltello e spruzzandole spray al peperoncino sul viso. La vittima, dopo essere stata trasportata e sequestrata durante la notte nell'abitazione di Dylan*, si sarebbe rifugiata il giorno dopo in Francia da un familiare. Fa parte dei quattro querelanti.