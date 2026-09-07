Il mondo delle auto è diventato sempre più grigio (e non è solo un'impressione)

Il fenomeno è storico: uno studio del Science Museum di Londra su 7000 fotografie di oggetti quotidiani degli ultimi due secoli mostra che il colore ha lasciato il posto a un antracite dominante, mentre le forme sono diventate più squadrate e uniformi. Secondo Therese Hänni, direttrice del centro di formazione Koloristika di Berna, la moda attuale premia minimalismo e durata: «Un cappotto invernale in una tinta base si usa più a lungo di uno rosa e i capi neutri si abbinano meglio», spiega in dichiarazioni riportate da TA. Per i giovani, il nero è una divisa che non espone al giudizio: «In una fase di ricerca della propria identità non vogliono distinguersi, ma adattarsi. La pressione del gruppo determina le scelte». In passato, i gruppi giovanili erano molto più variopinti.