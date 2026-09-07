Action accelera e apre il 20esimo negozio
Nuova apertura a Schattdorf porta a 14 le assunzioni locali e consolida la presenza del marchio olandese in tutte le regioni svizzere. In Ticino è presente a Balerna, Taverne e a Losone, nei Grigioni a Coira.
Nuova apertura a Schattdorf porta a 14 le assunzioni locali e consolida la presenza del marchio olandese in tutte le regioni svizzere. In Ticino è presente a Balerna, Taverne e a Losone, nei Grigioni a Coira.
ZURIGO - Prosegue a ritmo serrato l'espansione in Svizzera di Action, noto discount olandese specializzato in articoli non alimentari a prezzi competitivi. L'azienda ha annunciato che tra pochi giorni inaugurerà il suo 20esimo negozio nella Confederazione.
La nuova filiale aprirà il 17 settembre all'interno del centro commerciale Tellpark di Schattdorf, nel canton Uri. Avrà una superficie di oltre 900 metri quadrati. Per il nuovo punto vendita sono state assunte 14 persone.
Action è presente in Svizzera solo da un anno e mezzo: il primo negozio è diventato operativo a Bachenbülach (ZH). Da allora, la catena ha esteso la sua rete a tutte le regioni del paese: in Ticino è presente a Taverne, al Centro Breggia di Balerna e a Losone, nei Grigioni a Coira. Alla fine del 2025 l'azienda contava 8 punti vendita: da quella data la rete è più che raddoppiata, raggiungendo le 20 filiali attuali.
L'azienda fondata nel 1993 a Enkhuizen (Paesi Bassi) non ha ancora comunicato un obiettivo numerico preciso per l'ulteriore sviluppo in Svizzera. A livello europeo, Action conta oggi oltre 3400 negozi in 15 paesi, ciò che fa dell'impresa uno degli attori più dinamici nel settore del discount non-food.