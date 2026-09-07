Action accelera e apre il 20esimo negozio

Action è presente in Svizzera solo da un anno e mezzo: il primo negozio è diventato operativo a Bachenbülach (ZH). Da allora, la catena ha esteso la sua rete a tutte le regioni del paese: in Ticino è presente a Taverne, al Centro Breggia di Balerna e a Losone, nei Grigioni a Coira. Alla fine del 2025 l'azienda contava 8 punti vendita: da quella data la rete è più che raddoppiata, raggiungendo le 20 filiali attuali.

L'azienda fondata nel 1993 a Enkhuizen (Paesi Bassi) non ha ancora comunicato un obiettivo numerico preciso per l'ulteriore sviluppo in Svizzera. A livello europeo, Action conta oggi oltre 3400 negozi in 15 paesi, ciò che fa dell'impresa uno degli attori più dinamici nel settore del discount non-food.