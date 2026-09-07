La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
La cantante gioca con il look da strega tra richiami a tema Harry Potter e polemiche social.
Per cogliere la cit. devi necessariamente essere un fan di Harry Potter. Solo in quel caso potrai notare la somiglianza (voluta), tra Francesca Michielin, fresca di restiling, e Narcissa Malfoy (strega Purosangue moglie di Lucius e madre di Draco).
«Mabon sta arrivando e noi ci prepariamo», scrive l'artista su Instagram. Il riferimento è ovviamente all'equinozio d'autunno, in linea dunque con il personaggio nel quale si è calata dall'uscita dell'ultimo album (a tema streghe).
Poi il carico da undici: «E comunque sempre team Serpeverde» dichiarando la sua appartenenza alla casata del serpente (e del "buon" Lord Voldemort). Come darle torto, verrebbe da dire.
Peccato che la metamorfosi non sia stata accolta come un vero e proprio glow-up dai suoi fan. Anzi, i commenti lasciano davvero a desiderare (alcuni sono di una perfidia sconcertante). Ma tant'è. Da tempo presa di mira sui social, Francesca Michielin sarà ormai abituata ai leoni da tastiera. Si spera.