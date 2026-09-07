Girandola Nord, cambi di sede e rette in aumento al centro delle polemiche
Un’interpellanza chiede al Municipio di fare chiarezza su assegnazione dei posti, trasferimenti degli allievi e tariffe del servizio extrascolastico.
BELLINZONA - La questione della Girandola Nord, tra cambi di sede, criteri di assegnazione dei posti e rincari delle rette, è finita al centro di un’interpellanza di Unità di Sinistra, Verdi-FA-Indipendenti e il Centro.
I firmatari* chiedono al Municipio di Bellinzona di fare chiarezza sull’organizzazione del servizio extrascolastico e sulla gestione affidata all’associazione Polo Sud che gestisce l'omonimo centro in Piazza Indipendenza.
Stando a quanto riportato dai firmatari, dopo la conferma dell’iscrizione alla Girandola Nord, ricevuta dai genitori lo scorso marzo, qualche settimana più tardi l’ente gestore avrebbe comunicato il trasferimento in Piazza Indipendenza del doposcuola per tutti gli allievi delle elementari.
A ridosso dell’inizio della scuola sarebbe poi arrivato un ulteriore cambiamento: il trasferimento avrebbe riguardato anche la pausa pranzo, fatta eccezione per i bambini di prima elementare.
A sollevare interrogativi sono anche i criteri di assegnazione dei posti. Gli interpellanti affermano infatti che «non esiste una graduatoria per l’assegnazione dei posti, non conta la data di iscrizione e il principio di territorialità non viene rispettato».
E aggiungono: «Non esiste una data di chiusura delle iscrizioni e l’assegnazione del posto avviene unicamente in base all’età: un bimbo assegnato alla Girandola Nord può essere spostato al Polo Sud durante l’anno scolastico se subentra l’iscrizione di un bimbo più piccolo».
La motivazione indicata, riferiscono i firmatari, sarebbe la volontà di creare gruppi più piccoli e omogenei per età, considerata l’insufficienza dei posti alla Girandola Nord, destinata ai bambini più piccoli.
Un altro nodo sollevato nell’interpellanza riguarda le rette. Al momento dell’iscrizione le famiglie avevano sottoscritto un contratto che prevedeva tariffe diverse per il Polo Sud e la Girandola. A metà agosto, però, le rette sarebbero state uniformate e aumentate.
Per la mensa della Girandola, il costo indicato inizialmente era di 9,50 franchi per tutte le fasce di reddito, mentre ad agosto sarebbe salito fino a 19 franchi per i redditi più alti, con un incremento fino al 100%.
Gli interpellanti evidenziano tuttavia che «il costo della mensa scolastica dovrebbe essere di 9,50 franchi a pasto, sorveglianza compresa».
Le critiche, precisano gli interpellanti, non riguardano il personale educativo, del quale i genitori si dichiarano soddisfatti, ma la gestione organizzativa e amministrativa. Una situazione che, secondo quanto riferito dai firmatari, non sarebbe circoscritta all'attuale anno scolastico: «Le criticità si ripresentano dall'inizio del mandato per la gestione delle Girandole».
I firmatari sollevano inoltre la questione di un possibile «conflitto d'interesse» legato alla gestione del Polo Sud da parte della stessa associazione e sostengono che, a ogni inizio dell'anno scolastico, comunicazioni e direttive alimentino tra i genitori «il senso di casualità o la percezione di ingiustizia»
È quindi su questi aspetti che si concentrano le domande rivolte al Municipio:
- Ritiene corretta il Municipio la gestione congiunta dell’ente privato Polo Sud e delle Girandole, che sono invece sotto mandato comunale?
- Come viene valutata l’impossibilità delle famiglie di scegliere l’extrascolastico della città? E il dirottamento presso il Polo Sud?
- La gestione attuale e il formulario unico non permettono di avere una precisa stima sugli utenti che necessitano del servizio. Sono sufficienti i 70 posti presso la Girandola Nord per tutte le famiglie che lo richiedono?
- Dalle informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che i posti sussidiati presso la Girandola Nord siano calcolati per 35 posti e non possano arrivare a 70 (capienza del centro). A proposito e per fare chiarezza, quanti sono i posti sussidiati presso la Girandola Nord? Quanti sono i posti effettivamente occupati presso la Girandola Nord? Quanti sono i posti sussidiati presso il Polo Sud e quanti sono quelli effettivamente occupati? È possibile affermare che ci sia la possibilità di far migrare i sussidi da un centro extrascolastico all’altro, pur trattandosi di due “enti” distinti in proprietà? In quale misura il Municipio fornisce incentivi per gli extrascolastici?
- Il Municipio ritiene possibile attivare delle sezioni di SI a orario prolungato, come già avviene in altri comuni? Questo consentirebbe di avere un maggior numero di posti presso la Girandola Nord a disposizione dei bambini della SE.
- L’aumento delle rette alla metà di agosto ha messo in difficoltà molte famiglie, impedendo o limitando la possibilità di organizzarsi diversamente. Chi poteva, ha ritirato l’iscrizione o ridotto notevolmente la frequenza. Ammesso il comportamento lecito, ritiene il Municipio di dover intervenire e come per evitare situazioni simili in futuro? Da chi viene deciso e approvato il tariffario delle Girandole? La pubblicazione del tariffario è subordinata all’approvazione del Municipio?
- Alla Girandola Nord la direttiva comunale riguardo il prezzo della mensa a 9.50 franchi non viene applicata. Quali sono i prezzi delle altre mense comunali? Il Municipio non ritiene doveroso intervenire affinché il prezzo proposto venga applicato e uniformare fin da subito le rette per tutte le mense scolastiche?
- Quando scade il mandato per la gestione della Girandola Nord? Quali sono le condizioni di rinnovo e revoca? Stando al bando di concorso la durata della gestione è di 4 anni, rinnovabile per due anni se le condizioni vengono soddisfatte per tutto il periodo. È quindi già avvenuto un tacito rinnovo. Il Municipio ha dunque ritenuto le condizioni dell’associazione Polo Sud rispettose e valide, malgrado le criticità già emerse negli scorsi anni e fatte presenti al Municipio? Quali sono i motivi che hanno portato il Municipio a rinunciare alla pubblicazione di un nuovo concorso alla scadenza del contratto quadriennale? La città intende indire un nuovo concorso a scadenza del presente rinnovo?
* firmatari Michele Efloff e Michela Luraschi (Unità di Sinistra); Lorenza Röhrenbbach (Verdi-FA-Indipendenti); Camilla Pedrioli, Giovanno Pedroni, Elena Scossa-Baggi e Nevio Canepa (Centro).