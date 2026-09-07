Camaleonti, orgoglio svizzero agli Special Olympics Games

Dopo una buona qualificazione, i Camaleonti sono stati inseriti in un girone particolarmente impegnativo, nel quale le rappresentative dell’Austria e due squadre svedesi si sono dimostrate superiori. Nonostante le difficoltà, la formazione ticinese ha continuato a giocare con determinazione, mettendo in campo impegno, entusiasmo e spirito di squadra.

Il risultato finale è di grande prestigio: un quarto posto a livello europeo, conquistato in una competizione che ha visto sfidarsi 18 squadre composte da persone con disabilità.