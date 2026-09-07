In centinaia per festeggiare la decima edizione della Fiera del Fumetto

Anche la giornata di domenica ha regalato sorprese ed emozioni, con la gara di Cosplay e il torneo di scacchi del VII Trofeo scacchistico del Fumetto.

Ad aggiudicarsi il trofeo dopo 5 turni di 12’ + 3’’ è stato Liam Striuli con 5.0 punti, seguito da Sebastiano Colombo con 4.0 punti e da Federico Bianchi con 3.5 punti. Il premio per il primo delle elementari è andato a Ludovica Biondi.