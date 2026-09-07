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MANNO

In centinaia per festeggiare la decima edizione della Fiera del Fumetto

La due giorni dedicata al mondo di immagini & balloons ha convinto, richiamando appasionati a fiotte.
In centinaia per festeggiare la decima edizione della Fiera del Fumetto
Niccolò Odorico
di Redazione
+8
In centinaia per festeggiare la decima edizione della Fiera del Fumetto
La due giorni dedicata al mondo di immagini & balloons ha convinto, richiamando appasionati a fiotte.

MANNO - Non si è rivelata un handicap quanto piuttosto una scelta vincente, la decisione della Fiera del Fumetto Lugano di lasciare il Palazzo dei Congressi in favore del Suglio Business Center di Manno, per i suoi dieci anni.

Sono centinaia gli appassionati che nell'arco del weekend hanno visitato gli spazi espositivi, compresa la sala proiezioni. Particolarmente apprezzati anche ai workshop dedicati ai giovani aspiranti fumettisti.

LUGANO
Per i suoi dieci anni la Fiera del Fumetto si regala una nuova location (e un inatteso ritorno)

Anche la giornata di domenica ha regalato sorprese ed emozioni, con la gara di Cosplay e il torneo di scacchi del VII Trofeo scacchistico del Fumetto.

Ad aggiudicarsi il trofeo dopo 5 turni di 12’ + 3’’ è stato Liam Striuli con 5.0 punti, seguito da Sebastiano Colombo con 4.0 punti e da Federico Bianchi con 3.5 punti. Il premio per il primo delle elementari è andato a Ludovica Biondi.

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