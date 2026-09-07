BERNA
Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
Completata l'identificazione formale del giovane deceduto sabato sera. Era un cittadino russo residente nel canton Berna.
20min/Matthias Spicher
Fonte Polizia cantonale bernese
Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
Completata l'identificazione formale del giovane deceduto sabato sera. Era un cittadino russo residente nel canton Berna.
BERNA - Aveva solo 13 anni il giovane che perso la vita sabato sera alla stazione di Berna Europaplatz dopo essere stato investito da un treno.
Lo riferisce la Polizia cantonale bernese, che ha completato l'identificazione formale della vittima. Si tratta di un cittadino russo residente nel canton Berna.
Per motivi ancora da chiarire, prima dell'impatto l'adolescente si trovava sui binari, tra la banchina e un treno in partenza. Investito dal treno, è morto sul posto a causa delle ferite riportate.
L'ipotesi principale resta quella dell'incidente, precisa la Polizia.
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