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Alpinista spagnolo perde la vita sul Weissmies

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla caduta mortale durante la discesa.
Alpinista spagnolo perde la vita sul Weissmies
PolCa Vallese
Fonte PolCa Vallese
elaborata da Redazione
Alpinista spagnolo perde la vita sul Weissmies
Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla caduta mortale durante la discesa.

BRIGA - Un alpinista spagnolo di 54 anni ha perso la vita domenica 6 settembre in seguito a una caduta sul Weissmies, nel territorio di Zwischbergen.

L'incidente è avvenuto verso le 12.15, mentre quattro alpinisti stavano scendendo dalla montagna lungo la cresta sud. A un'altitudine di circa 3'500 metri, uno di loro è precipitato nel vuoto per ragioni ancora da accertare.

Dopo l'allarme, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente a bordo di un elicottero di Air Zermatt, mobilitato dall'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144). Una volta sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'alpinista.

Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze della caduta.

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