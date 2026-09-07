Il mercato del lavoro? «Rimane solido»

Secondo Cosandey si tratta però di un fenomeno stagionale del tutto normale: ogni estate migliaia di giovani che hanno terminato la scuola, una formazione o l'università si affacciano al mercato del lavoro e non hanno ancora trovato un'occupazione. Il picco dei disoccupati in questo segmento si raggiunge solitamente in agosto: i senza lavoro calano poi rapidamente tra gli under 20 verso l'autunno, mentre per i 20-25enni la situazione migliora nettamente con l'inizio dell'anno successivo. «Dovrebbe succedere anche questa volta», si è detto fiducioso l'alto dirigente.

Il dato conferma anche una differenza strutturale: i giovani sono più esposti al rischio di non avere un impiego, ma trovano una nuova sistemazione molto più velocemente delle fasce più anziane. In media, per chi ha meno di 25 anni bastano poco più di tre mesi per uscire dalla lista dei disoccupati, mentre per gli over 55 si superano i nove mesi.