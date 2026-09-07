Centinaia di bottiglie di birra finiscono in strada

Risultato: centinaia di casse e bottiglie sono finite sulla carreggiata e molte di esse si sono infrante, spargendo il biondo contenuto sull'asfalto.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Tuttavia, i danni al rimorchio e alla merce sono ingenti. Le prime indagini della polizia cantonale di Argovia indicano che la causa dell’accaduto sarebbe una scarsa messa in sicurezza del carico. Il conducente, un uomo di 57 anni, è stato segnalato alla Procura.