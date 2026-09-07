Centinaia di bottiglie di birra finiscono in strada
Un camion ha perso il carico mentre imboccava una rotatoria, denunciato il conducente
Un camion ha perso il carico mentre imboccava una rotatoria, denunciato il conducente
ROTHRIST - Un incidente insolito ha interessato la mattinata di lunedì 7 settembre a Rothrist, nei pressi del raccordo A1 sulla Neue Aarburgerstrasse.
Poco prima delle 9.30 un autoarticolato, carico di 40 pallet di birra in bottiglia, ha perso parte del proprio carico all’interno di una rotatoria. A causa del movimento delle casse impilate su più livelli, la merce si è rovesciata lungo tutto il rimorchio. Le sponde laterali e il telone del veicolo non sono riusciti a trattenere il carico.
Risultato: centinaia di casse e bottiglie sono finite sulla carreggiata e molte di esse si sono infrante, spargendo il biondo contenuto sull'asfalto.
Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Tuttavia, i danni al rimorchio e alla merce sono ingenti. Le prime indagini della polizia cantonale di Argovia indicano che la causa dell’accaduto sarebbe una scarsa messa in sicurezza del carico. Il conducente, un uomo di 57 anni, è stato segnalato alla Procura.
Le operazioni di recupero e pulizia sono proseguite fino al pomeriggio. Nonostante il blocco causato dal mezzo incidentato, il traffico ha potuto transitare sulla corsia di emergenza, evitando ulteriori disagi alla circolazione.