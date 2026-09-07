Prima rubano un'auto, poi le danno fuoco

EBIKON - Un'auto rubata è stata data alle fiamme nella notte tra domenica e lunedì a Ebikon, nel canton Lucerna. L'allarme è scattato poco prima delle 2.45 del 7 settembre, quando alcuni residenti hanno segnalato un incendio in Lamperdingerweg. All'arrivo dei pompieri di Ebikon-Dierikon, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme e il rogo si era esteso a una casetta da giardino adiacente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.