Prima rubano un'auto, poi le danno fuoco
Il rogo si era esteso a una casetta da giardino, pompieri all'opera
EBIKON - Un'auto rubata è stata data alle fiamme nella notte tra domenica e lunedì a Ebikon, nel canton Lucerna. L'allarme è scattato poco prima delle 2.45 del 7 settembre, quando alcuni residenti hanno segnalato un incendio in Lamperdingerweg. All'arrivo dei pompieri di Ebikon-Dierikon, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme e il rogo si era esteso a una casetta da giardino adiacente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.
Le indagini della polizia di Lucerna hanno permesso di accertare che l'incendio è stato appiccato intenzionalmente da ignoti. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che l'auto era stata rubata poco prima proprio a Ebikon.
La polizia invita chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili sul furto e sull'incendio a contattare il numero +41 41 248 81 17.