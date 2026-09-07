«Perché abbiamo sanzionato la Russia e non gli Stati Uniti? Ogni guerra è diversa»

Il prezzo che potremmo dover pagare

Cassis esclude che un sì all'iniziativa esponga la Svizzera a sanzioni dirette, perché a suo avviso non costituirebbe una violazione del diritto internazionale. Il prezzo, però, si pagherebbe altrove: «Ma saranno meno accomodanti e molto meno amichevoli nei nostri confronti; i rapporti si raffredderanno. Questo è certo come la morte e le tasse», ha affermato.

Sul piano militare è ancora più netto: in caso di accettazione, la cooperazione con la NATO verrebbe limitata «nettamente». Anche le sanzioni ONU resterebbero teoricamente possibili, ma il diritto di veto delle grandi potenze le renderebbe di fatto inapplicabili contro Russia, Stati Uniti o Cina.