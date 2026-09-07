Settimana del Gusto: inaugurazione con Janz, Hattab sarà la madrina
Il focus 2026 sarà sulla regione di Zurigo
LOSANNA - La 26esima Settimana del gusto si svolgerà in tutta la Svizzera dal 17 al 27 settembre, con la chef ispano-marocchina Zineb Hattab come madrina. La regione elvetica del Gusto 2026 sarà Zurigo. Il via alla manifestazione verrà dato a Berna dal consigliere federale Beat Jans il 16 settembre durante un gala al Bellevue Palace.
Come ogni anno, la Settimana svizzera del gusto sarà l'occasione per celebrare il piacere di mangiare, la diversità dei sapori e il savoir-faire artigianale. In totale, sono previsti un centinaio di avvenimenti: si andrà dalle passeggiate gastronomiche a eventi per le famiglie, hanno indicato oggi gli organizzatori in una nota. Il programma riguardante il Canton Ticino è consultabile a questo link.
Anche il programma "Genussregion Zürich 2026" combina eventi culinari, festival gastronomici locali ed eventi innovativi durante tutto l'anno. Al pubblico saranno proposti dialoghi sulla cucina, l'alimentazione, la salute, la sostenibilità, i prodotti locali, le innovazioni alimentari e la creazione di valore regionale, viene precisato.
Madrina di questa edizione 2026: la chef ispano-marocchina Zineb Hattab, 36 anni, che ha aperto tre ristoranti a Zurigo negli ultimi anni, tra cui il KLE, che nel 2022 è stato il primo locale 100% vegano a ottenere una stella nella Guida Michelin in Svizzera.
«La cucina è il luogo in cui si perpetua una civiltà. È lo spazio della memoria e dell'identità. Bisogna restituire alla cucina familiare il posto che le spetta. La Settimana svizzera del gusto, attraverso le sue manifestazioni, le sue feste, i suoi eventi in tutto il Paese, ha questa vocazione di salvaguardia delle cucine tradizionali, popolari e familiari», ha riassunto Josef Zisyadis, direttore della Fondazione per la promozione del gusto.