Settimana del Gusto: inaugurazione con Janz, Hattab sarà la madrina

«La cucina è il luogo in cui si perpetua una civiltà. È lo spazio della memoria e dell'identità. Bisogna restituire alla cucina familiare il posto che le spetta. La Settimana svizzera del gusto, attraverso le sue manifestazioni, le sue feste, i suoi eventi in tutto il Paese, ha questa vocazione di salvaguardia delle cucine tradizionali, popolari e familiari», ha riassunto Josef Zisyadis, direttore della Fondazione per la promozione del gusto.