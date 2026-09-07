LUGANO
Giudice di pace supplente: ecco i candidati di tre circoli
Le posizioni si riferiscono ai circoli di Gambarogno, Lugano est e Vezia.
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Fonte Cancelleria Cantone Ticino
Giudice di pace supplente: ecco i candidati di tre circoli
Le posizioni si riferiscono ai circoli di Gambarogno, Lugano est e Vezia.
LUGANO - La Cancelleria dello Stato comunica che, entro i termini di legge scaduti oggi, 7 settembre 2026 alle 18.00, sono state presentate le seguenti candidature.
Giudice di pace supplente del Circolo di Gambarogno
Gottardi Gabriele, 28.03.1984, Ascona
Primo proponente: Sargenti Alberto, Gambarogno (Magadino)
Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano est
Candidatura 1: Galli Roberto, 09.01.1981, Lugano (Pregassona)
Primo proponente: Demarchi Andrea, Lugano (Pregassona)
Candidatura 2: Chiappini Fosca, 06.09.1990, Lugano (Centro) - PLR Lugano
Primo proponente: Ferrara Natalia, Lugano (Viganello)
Giudice di pace supplente del Circolo di Vezia
Barberis Luca, 30.04.1983, Vezia - PLR
Primo proponente: Mazzoleni Marzio, Cadempino
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