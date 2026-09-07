La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

A quel punto lo svizzero, insieme a due dipendenti del ristorante e ad altri due clienti, interviene. «Ci siamo avvicinati con calma. Uno di noi è arrivato di lato e lo ha distratto. Quando ha alzato lo sguardo, gli abbiamo bloccato le mani. Uno teneva una mano, un altro l’altra. Io ho tirato via la donna».

«Gli abbiamo tolto il coltello»

Il gruppo cerca poi di sfilare il coltello all'esagitato...più facile a dirsi che a farsi. «Proprio in quel momento mi ha colpito alla gamba con il coltello», dice, precisando che anche altri sono rimasti feriti.